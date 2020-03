La academia de idiomas Smart tiene planes para la expansión de sedes

Con más de 20 años de presencia en el mercado de la enseñanza de idiomas, Smart se prepara para abrir este año 5 a 6 nuevas sedes con el fin de continuar el crecimiento en Cundinamarca y Medellín.



Actualmente tiene 21 sedes, de las cuales 14 están en Bogotá (12) y en Chía y Soacha (2), mientras que en Medellín están las otras siete.

El año pasado abrió seis nuevos puntos en Bogotá, Olaya, Restrepo, Madelena, Soacha y en el centro comercial Multiplaza.



Por su parte, en la capital antioqueña inauguró un punto nuevo en el centro comercial Arkadia.



A comienzos del año pasado, Smart también abrió otra sede en Plaza Central.



Paola Roa, directora de programas y servicios académicos, explica que el crecimiento de la marca está sustentado en el desarrollo y el crecimiento que ha tenido la marca.



El año pasado sus ingresos se incrementaron en 22%.



Al cierre del 2019, la academia atendió 22.000 alumnos activos y se espera que para el 2020 se puedan sumar entre 1.500 y 2.000 estudiantes más, explicó la ejecutiva.



Además del servicio de enseñanza del inglés, Smart también tiene una línea de negocio corporativa y personalizada, al igual que está en el nicho de los exámenes internacionales.



“También trabajamos para impactar en los colegios y en las instituciones educativas para que podamos apoyar en las metas de bilingüismo que tiene el Gobierno”, afirmó.



“Nosotros tenemos actualmente 53 convenios con instituciones educativas para que adquieran los programas académicos y podamos ayudarles en los colegios que están postulados para ser bilingües”, añadió Roa.



La metodología de Smart se basa en clases dinámicas de máximo 6 alumnos.



Los ejercicios prácticos de conversación, escritura y escucha se recrean con situaciones reales que permiten un rápido progreso en la apropiación del idioma.



Por su experiencia, Smart considera que las personas aprenden un segundo idioma con métodos personalizados. Los estudiantes pueden elegir donde tomar sus clases en las sedes distribuidas entre Cundinamarca y Antioquia.



Igualmente, como plus, tienen a disposición de sus estudiantes unos clubes conversacionales y laboratorios de práctica, los cuales contribuyen con el aprendizaje en poco tiempo, dijo la ejecutiva.



Igualmente, tiene una plataforma para que el aprendiz pueda estudiar fuera de la clase.



En ese sentido, dijo que Smart planea introducir herramientas de realidad virtual para reforzar la enseñanza en sus sedes que también dictan clases de francés.



DATOS SOBRE LA SEGUNDA LENGUA



De acuerdo con el estudio del índice de dominio de inglés, un profesional bilingüe puede ganar 20% más que un profesional sin esta habilidad. Los colombianos no están bien posicionados en materia de bilingüismo, según el más reciente estudio de la consultora Education First (EF). Allí se advierte que en el índice de dominio de in- glés en 100 países, Colom- bia ocupó el lugar 68, un nivel de clasificación bajo.