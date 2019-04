La alianza de Rappi y Dimayor para mejorar la experiencia del fútbol

Archivo particular

Rappi y la Dimayor oficializaron este martes una alianza la cual busca generar nuevas experiencias dentro y fuera de los estadios, que serán utilizadas por los clubes para engrandecer la experiencia del fútbol a todos sus aficionados.



Gracias a esta alianza, los hinchas podrán, a través de Rappi, comprar la boletería para asistir a partidos, la cual será únicamente por códigos QR, que eliminarán el desperdicio y reducirán costos operativos y de entrega significativos, tanto para los Clubes, como para los hinchas, donde podrán ser parte de la tribuna Rappi.



Así mismo, los aficionados también podrán realizar pedidos de sus restaurantes favoritos, que serán entregados en los asientos de la tribuna Rappi mientras se esté disfrutando del partido.



Los clubes podrán ofrecer experiencias a sus hinchas, tales como tomarse fotos con sus jugadores favoritos, asistir a entrenamientos del club, postular a su hija o hijo, como parte del programa juvenil, para que salga durante un partido de fútbol por el túnel de jugadores, entre otras.



Y por último, los hinchas podrán acceder a un amplio y completo portafolio de todos los productos oficiales de su club favorito, los cuales serán entregados en la dirección que elijan a sólo un par de clics de distancia.



Sebastián Ruales, Director Comercial de Rappi para Latinoamérica señaló: “En Rappi seguimos innovando para generar disrupción en cada una de las industrias, que nos permita fortalecer nuestra propuesta de valor y continuar trabajando para mejorarle y facilitarle la vida a todos nuestros usuarios por medio de la tecnología, y qué mejor oportunidad de hacerlo que por medio del fútbol. Estamos muy contentos de cerrar esta alianza que, sin duda, llevará aún más emoción y grandes experiencias a los estadios”. Quien añadió: “Queremos trabajar de la mano con los clubes, para entregarle a los hinchas una experiencia diferente, que los invite a regresar junto con sus familias, y donde puedan disfrutar de un momento espectacular dentro y fuera de los estadios”.



“La idea con este acuerdo consiste, que entre las empresas y los clubes se pueda transformar la experiencia de los aficionados en los diferentes escenarios deportivos en donde se desarrollan las competencias Dimayor, para que se sientan cómodos, disfruten y los hinchas quieran volver. No queremos que sea un simple partido de fútbol, sino un espectáculo como tal”, aseguró Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.



Vélez, también manifestó, “Dimayor se sigue transformando y aprovechando las plataformas digitales. No somos ajenos a la evolución que están viviendo las diferentes ligas del mundo y si nosotros queremos estar a la vanguardia del deporte, tenemos que ofrecer beneficios diferenciales a nuestros consumidores. La industria del deporte es considerada parte del entretenimiento y de esa forma se generan los ingresos, por esos los clubes han aceptado esta iniciativa, entendiendo que pueden penetrar un mercado de consumidores que actualmente no habían explorado. Queremos ganar nuevos adeptos y fidelizar los que ya existen. Este tipo de acuerdos comerciales sirve de ejemplo para otras ligas, lo expresé en México hace un par de semanas cuando Dimayor fue invitada al “Sports Anti-Piracy Summit” y todos quisieron indagar más sobre el tema para aplicarlo”.