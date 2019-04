Andi pide hundir el salvavidas financiero de Electricaribe en el PND

na dura carta, firmada a puño y letra por Bruce Mac Master, presidente de la Andi, llegó a manos del Gobierno esta semana, y allí piden que se elimine del Plan de Desarrollo dos de los artículos que salvarían financieramente a Electricaribe.



La misiva, conocida en exclusiva por Portafolio, la envió el dirigente gremial en nombre de la Mesa de Energía y Gas de la Andi, de la cual hacen parte empresas de alto nivel como Celsia, Cerromatoso, Ecopetrol, Grupo Argos, Grupo Enel, General Electric, Organización Corona, Promigás, EPM, GEB y Organización Terpel, entre otras.



En 10 páginas, la Andi va lanza en ristre en contra de diversos puntos del PND del presidente Iván Duque, pero, sin dudas, la principal crítica que hacen es entorno al salvavidas financiero que plantea el Gobierno para Electricaribe, el cual pidieron que se descarte del articulado.



“Solicitamos que se eliminen los artículos y se evalúen otras medidas que hagan más efectiva las actividades de supervisión y control a las empresas, y que no afecten la competitividad industrial y el gasto de los hogares”, indicó Mac Master en la carta.



Lo anterior, piden que sea considerado en el debate del PND en plenarias, ya que significaría un sobrecosto de $206.000 millones para los sectores que lo pagarían, entre estos el industrial, que tendría que desembolsar unos $64.000 millones cada año, de acuerdo con datos del gremio.



Asimismo, indican que si bien los artículos en mención tienen una fecha límite en el 2022, afirman que en este caso podría repetirse –entre otras– la historia del 4x1.000, que pasó de ser un impuesto provisional a uno permanente.



El impacto en el bolsillo de los colombianos es otro de los argumentos de la Andi para pedir eliminar estos puntos del PND, ya que, en sus cálculos, la tarifa de energía aumentaría sustancialmente, debido, además, porque la contribución adicional que tendrían que pagar las empresas de servicios públicos serían trasladados al usuario final.



“En lugar de las contribuciones mencionadas (…) proponemos para resolver el déficit financiero actual, hacer uso de los recursos de fondos ya existentes, tales como el Sistema General de Regalías, Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, Fondo de Energía Social, Programa de Normalización de Redes Eléctricas, y Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas”, afirma el directivo.



OTRAS ALERTAS



El gremio de empresarios también le alertó al Ejecutivo que aumentar en 10% la participación en la comercialización de energía pondría en aprietos al sector, en caso de que una empresa de ese tamaño tenga problemas financieros, ya que dejaría el sistema con un déficit importante.



Sin embargo, estas no son las únicas preocupaciones de la Andi. La definición de tarifas y cobros por los servicios de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) dicen, debería ser regulada por el Ministerio de Minas, en tanto que hay otro artículo que, según el gremio, generaría restricciones a las actividades de los agentes de los servicios de gas combustible, energía eléctrica, alumbrado público y combustibles líquidos.



Pero quizá el otro de fuerte calibre, junto con el salvavidas a Electricaribe, es la propuesta de un nuevo impuesto al carbono, aplicado al carbón, que sería incluido en el último debate del Plan de Desarrollo.



“La Andi reconoce viable evaluar las opciones de instrumentos económicos para reducir las emisiones que causan el calentamiento global. Sin embargo (...) considera que un impuesto sobre el carbono, para el carbón, debería ser global y no nacional, pues las emisiones de gases efecto invernadero, pueden trasladarse a países que no tienen este tipo de instrumentos”, dijo Mac Master.



Y concluyó con que este gravamen aumentaría la presión fiscal y no contribuiría a la transición hacia una economía baja en carbono, y le quitaría recursos al país que podrían usarse en temas sociales. Parte del sector minero energético está en vilo con lo que quede en la nueva ponencia, que aún sigue sin ser radicada en el Congreso.



EN VILO POR LA PONENCIA DEL PLAN



El Congreso sigue trabajando en aspectos técnicos de la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND), aun cuando estaba previsto que se radicara desde el pasado miércoles.



Fuentes del Ministerio de Hacienda y del Congreso confirmaron, no obstante, que el grueso del texto quedó listo desde este jueves, en la mañana, pero los equipos jurídicos y legales del Congreso seguían afinando el articulado.



Según Jhon Milton Rodríguez, senador por Colombia Justa Libres, hay varios puntos que quedaron en la nueva ponencia, entre los cuales están la creación de una zona especial en los municipios de frontera, la expansión del GLP a varias regiones y el fortalecimiento de una política familiar nacional.



Asimismo, en el texto se le daría vía libre a que la Nación acompañe a los municipios, de tal modo que, junto a sus respectivos concejos, definan zonas especiales para los vendedores ambulantes dentro de las urbes.



De otro lado, en el articulado habría sido incluido un artículo, con el cual se busca que los activos que no son operativos para la Nación puedan ser vendidos para cubrir pasivos o para el pago de deuda pública.



Igualmente, acerca de la sobretasa de $4 por kilovatio para financiar el salvavidas de Electricaribe, en las bases del PND se habría anexado que este valor solo aplicaría, en caso de que las empresas de energía no se vean afectadas en su competitividad nacional.