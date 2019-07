La ‘app’ Merqueo cerraría 2019 con 12 tiendas físicas

Merqueo, la startup colombiana que nació hace dos años como una solución para realizar mercado en línea ingresó recientemente al negocio de tiendas físicas y supermercados ocultos o nodos como ellos lo determinan.



En entrevista con este diario, Miguel McAllister, CEO y cofundador del emprendimiento, con ventas superiores a US$15 millones en 2018, dijo que tres meses atrás abrieron el primer supermercado físico de Merqueo en Bogotá en la carrera 15 con calle 106.



Según destacó el directivo, en este espacio no solo se encuentran alimentos y bebidas, sino que además se puede acceder al servicio de droguería y pagos y recargas, estos últimos a través de aliados.



“El frente es una tienda y toda la parte de atrás es un supermercado oculto o una bodega urbana con distintos productos en stock, la suma de estos dos espacios lo llamamos nodos. Esto nos va a permitir hacer entrega de domicilios en 30 minutos o un poco menos”, aseguró.



Aunque la aplicación ya tiene cobertura de entrega de mercado en Bogotá y Medellín a través de su servicio estándar o de mercado completo, el cual puede entregarse el mismo día o al próximo, busca acercarse más al cliente y realizar domicilios mucho más rápidos aprovechando su infraestructura tecnológica y logística.



Esta última está siendo fortalecida con su apuesta de tiendas físicas y supermercados ocultos a través del cual prestan el servicio ‘express’ que no solo se encuentra en la app y web de Merqueo, sino en las plataformas de Uber Eats y Domicilios.com.



Es de resaltar que los domicilios desde los nodos cubren las zonas ubicadas 3 kilómetros a la redonda de cada uno, razón por la que Merqueo busca expandir este modelo a distintos lugares lo más pronto posible.



McAllister aseguró que desde abril, tiempo que lleva la primera tienda física de la firma, el desempeño ha sido positivo, pues viene creciendo a ritmos de 50% al mes.



Por lo anterior, entre los planes de Merqueo para este año está abrir 11 supermercados físicos, sumados al que ya tienen. De estos, ocho tiendas estarán en Bogotá con lo que abastecerían con el servicio ‘express’ a “la mitad de la ciudad”, dijo el directivo.



En Medellín se abrirían dos, de los cuales uno ya está en construcción en El Poblado el cual estaría listo en cerca de dos meses. Aunque no se especificó cuándo, McAllister dijo que en Ciudad de México, antes de finalizar 2019 abrirán otro nodo.



El CEO del emprendimiento dijo que actualmente el servicio ‘express’ pesa 1% para el negocio total de la compañía y que en los próximos tres años espera que este oscile entre 10 y 20%.



Sobre los precios que se pueden encontrar en Merqueo, McAllister destacó que uno de los objetivos de ellos es ahorrarle tiempo y dinero a las personas. “Con nosotros es más o menos 10% más barato comprar, que un supermercado común y corriente”, aseguró al agregar que tienen más de 4.000 productos en su portafolio, cifra que esperan aumentar a 15.000 el próximo año.



Aunque entre sus categorías la más desarrollada es la relacionada a los productos de supermercado, la plataforma espera incrementar su apuesta en el segmento de moda y tecnología en unos seis meses, según resaltó el ejecutivo.



Sobre las mejoras en la app, McAllister aseguró que próximamente se podrán realizar recargas y recaudos para que los usuarios tengan mayores servicios a la mano desde Merqueo. “Queremos ser el Amazon de Latinoamérica, inicialmente entramos al negocio con supermercados, pero queremos fortalecer otro tipo de categorías”, agregó.



De otro lado aseguró que las ventas de la compañía vienen creciendo entre 15 y 20% en promedio al mes y que este año esperan cerrar con crecimiento de 300% apalancados en las inversiones que están realizando en sus puntos físicos y en la entrada a nuevos mercados.



Respecto a los hogares que usan Merqueo en Bogotá y Medellín, el directivo de la startup dijo que han atendido a más o menos 250.000 y esperan que al finalizar 2019 esa cifra se duplique.



DATOS RELEVANTES DEL SERVICIO



Según Merqueo, es clave que la gente tenga presente que para recibir los pedidos en 30 minutos estos se deben realizar entre las 9:00 a. m. y 10:00 p. m., por el momento. Además se debe estar dentro de la zona de cobertura de cada tienda física o nodo y cumplir con los requisitos de peso y tamaño para que estos puedan transportarse en vehículos ligeros como motocicletas. Por último, la compañía resaltó que se debe tener presente que en caso de que los productos de mercado y/o licores de Merqueo se piden por Uber Eats, su cobertura es de 4,5 km a la redonda de la tienda y con un costo por domicilio que oscila entre $4.000 y $5.000. En Domicilios.com se cubre un radio de 2 km y la entrega cuesta $5.000 aproximadamente.



