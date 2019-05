La Cámara Colombo Alemana designó presidente ejecutivo

Desde hace más de 100 años las empresas alemanas han tenido presencia en Colombia, lo que constituye una relación comercial de vieja data, que se ha consolidado, entre otros, gracias al Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea. Hoy Alemania es el socio comercial más importante del país en el Viejo Continente, cuya balanza comercial ronda los 3.000 millones de dólares. El nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Alemana, Thorsten Kötschau, habló con Portafolio.

¿Quién es Thorsten Kötschau?



Soy un abogado alemán que hace 20 años salí de mi país. Antes de llegar a Colombia en enero pasado, trabajé en la coordinación de las cámaras alemanas de América del Norte y del Sur, y Europa Central, desde Berlín. Fui Gerente de la Cámara Alemana en Montevideo, Uruguay; y director regional de la Cámara Alemana en India.



¿Qué lo motivó a venir a Colombia?



Vine por primera vez a Colombia como turista en 2006, y me llevé una excelente impresión. Desde el primer viaje me gustó mucho la gente y la cultura, por eso cuando vi la oportunidad de postularme como Presidente Ejecutivo en la Cámara Colombo Alemana, no lo dudé.



¿Cómo está la relación actual entre Colombia y Alemania?



Somos el primer socio comercial de Colombia en Europa. De Alemania se importan productos de farmacéutica, maquinaria y automóviles, y de Colombia se exporta más que nada alimentos, entre ellos el café que por los alemanes es muy querido.



Tenemos la ventaja de que ya existe un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, y eso facilita que los precios sean favorables, ya que en el 75% de los productos no se paga arancel.



¿Cuáles son las ventajas de Colombia para empresas alemanas?



Colombia es un país con una economía muy estable en la región y una posición geográfica estratégica, y eso se convierte en un atractivo para la inversión extranjera y la llegada de compañías alemanas al país, muchas han ubicado aquí sus hubs regionales para producción o logística. Otra ventaja es que cuenta con un mercado de casi 50 millones de personas, y eso es muy interesante.



¿Considera que existen riesgos para las empresas alemanas al momento de invertir en Colombia?



En general la imagen de Colombia es muy favorable. Sin embargo, hicimos este año una encuesta con nuestros afiliados y ellos evidencian algunos riesgos relacionados con la Ley de Financiamiento y el tipo de cambio de la divisa.



En algunos casos, la escasez de mano de obra cualificada, un asunto en el que queremos trabajar junto con el Gobierno a través de la formación dual alemana.



¿Qué es la formación dual?



Consiste en que los jóvenes reciben un 70% de su educación dentro de las empresas, haciendo prácticas, y el 30% es conocimiento teórico dentro de las universidades.



Los currículos siempre se desarrollan junto con la industria porque ellos saben las capacidades que necesitan desarrollar en los estudiantes. Ya lo estamos trabajando en Colombia, y queremos fortalecerlo con el Sena. En Alemania es una de las razones por las cuales la tasa de desempleo en los jóvenes es tan baja, solo del 5.6%, la menor en toda Europa.



Hablemos de la situación actual de la Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana.



Tenemos hoy en día 300 afiliados de sectores como infraestructura, industria, turismo y servicios, de los cuales un 50% son empresas alemanas, un 45% son empresas colombianas con vínculos con Alemania, y el porcentaje restante son organizaciones que prestan servicios a empresas alemanas o colombianas que tienen vínculos binacionales. En el país tenemos dos sedes, una en Bogotá y otra en Medellín.



¿Cuáles son los focos de trabajo?



Uno de nuestros focos de trabajo es el de las energías renovables, y Colombia ha manifestado interés en estas por lo que queremos apoyarlos en el desarrollo de esas fuentes alternativas. El turismo también es un tema que nos conecta. Más de 70.000 turistas alemanes visitaron Colombia en 2018 entonces eso también muestra un gran interés en el país, que ha aumentado por el tema de la paz y la seguridad. Hay muy buenos vínculos y ambos países buscamos fortalecerlos.



La innovación asimismo, es fundamental para Alemania, líder mundial en el rubro según el Informe de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial.



A propósito, ¿en qué consistirá el Tercer Foro de Innovación?

​

El 5 de junio realizaremos por tercera vez en Bogotá un evento que, este año, tiene como objetivo mostrar los avances de Alemania y Colombia en cuanto a la revolución industrial 4.0, con expertos que presentarán casos de éxito, para evidenciar cómo se puede implementar sin grandes inversiones. Tendremos la participación del presidente Iván Duque; y el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. En Medellín llevaremos a cabo la primera versión de este foro el próximo 27 de junio.