En carta al Gobierno, operadores se van contra Claro

A través de una carta, firmada por los presidentes de los principales operadores del mercado en Colombia, las empresas de telecomunicaciones le piden al Gobierno Nacional que declare a Claro en posición dominante, con el fin de cambiar radicalmente las condiciones de este mercado en el país.



“El nivel de competencia en los servicios de TIC, es lamentable. Las cifras hablan por sí solas. Colombia es el segundo país más concentrado de los países de la OCDE, y su índice de competitividad solo alcanza el puesto 52 entre 63 países. Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado, a las ofertas vigentes, a la lucha en el mercado y al empeño en seguir brindando mejores servicios a los usuarios, el mercado no es dinámico. Y ello se debe en todo, no en parte, a la falta de competencia en el sector, generada por la alta participación de un operador en los servicios que, con su capacidad de determinar el mercado, influye en su bajo nivel de crecimiento. El operador dominante de voz, extiende su influencia hacia el mercado de datos, fijo y digital, de allí la urgente intervención que se requiere”, dice un aparte de la carta dirigida al presidente Iván Duque, a los presidentes de las altas cortes, a los representantes de la CRC, entre otros (ver la carta).

De acuerdo con las empresas operadoras, el dominio de Claro, tanto en la categoría de voz y datos, “baja la competencia, es el camino seguro hacia la creación de un monopolio, genera un desincentivo a la inversión general, ralentiza la innovación tecnológica y dificulta el ejercicio de los derechos de los consumidores”.



Por lo tanto señalan que con la declaración de dominancia el sector seguramente crecerá.



“La competencia es el primer incentivo para la inversión en infraestructura”, agrega la misiva.



Las empresas operadoras hicieron un llamado para que este miércoles se tome la decisión y sea respaldada por todos los organismos del Estado Colombiano.



Del otro lado de la balanza se encuentra Claro, quien apoya su defensa en un concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre libre competencia.



“La SIC, al analizar la posición de Comcel en el mercado, llega a una serie de conclusiones. Una de ellas es que no hay evidencia de que Comcel sea dominante. Efectivamente Comcel es más grande que sus competidores, pero porque ha realizado mayores inversiones en el mercado. Dice la SIC que no identificó ningún elemento que disuada o impida a los otros competidores competir con Comcel, es decir, el tamaño no impide que los demás inviertan o compitan”, dijo recientemente a Portafolio Santiago Pardo, vicepresidente de asuntos regulatorios de Claro.



Lo cierto es que queda poco para que las autoridades diriman esta situación.