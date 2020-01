La cuarta empresa de belleza mundial

Brasil no es para principiantes, dijo en una oportunidad su afamado músico y compositor Tom Jobim y hoy podríamos decir que sí lo es para los que perseveran.



La empresa Natura, que comenzó en 1969 con una pequeña tienda, atendida por su creador y propietario, el economista brasileño Luiz Seabra, se convirtió, primero, en la mayor empresa de cosméticos de América Latina y, después, el pasado 3 de enero, en la cuarta más grande del mundo después de la francesa, L’Oréal, la norteamericana, Procter & Gamble y la anglo holandesa Unilever.



Ese día, Natura culminó la compra, de la centenaria empresa norteamericana de cosméticos Avon, en un negocio estimado extra oficialmente en unos $2.000 millones de reales, y la resultante empresa combinada, Natura & Co, pasó a ser el cuarto referente mundial de belleza.



En un comunicado oficial, se informó que Natura se quedó con el 73 por ciento del grupo y Avon con el restante 27%. Este 6 de enero Natura & Co inició la comercialización de sus productos a con acciones en la bolsa de Nueva York.



Con la adquisición de Avon, la sociedad denominada Natura & Co o Natura Holding, Natura creó 4 unidades operativas, cada una con un CEO. La operación Natura & Co América Latina, que además de las marcas Natura y Avon reúne las de Body Shop y Aesop, estará bajo el mando de Joao Paulo Ferreira.



El CEO de Avon, ahora dentro de Natura & Co America Latina, será la veterana rumana Ángela Cretu, que se había desempeñado como ejecutiva de alto rango de Avon internacional.



El comando de Body Shop, que Natura adquirió en 2017, continuará en manos de David Boyton y el de Aesop en las de Michael O Keefe.



EL ÉXITO

EL crecimiento de Natura ha sido producto de trabajo y perseverancia. Seabra, su fundador, empezó a trabajar a los 15 anos como calculista de costo indirecto en la empresa donde trabajaba su papá y nunca desistió del proyecto que comenzó hace medio siglo, pese a las tempestades económicas registradas en Brasil y a nivel mundial en el último medio siglo.



La empresa empezó con la venta directa como modelo de negocio en 1974 y casi 40 anos después contaba con más de un millón de vendedores en Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido y había superado las ventas de la centenaria Avon en Brasil.



El 3 de enero, cuando Natura anunció la culminación de la compra de Avon, sus acciones fueron unas de las pocas que subieron en la bolsa brasileña, donde cotiza desde 2004, en medio de caídas generalizadas en el mercado por la delicada situación en el Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán.



La empresa se enorgullece de utilizar en sus anuncios a personas del común y no a supermodelos, cuya imagen se alejaría de las necesidades y aspiraciones de la mayoría de mujeres.



Con la cultura de preservación y conciencia ambiental, Natura fue, en muchas oportunidades, pionera en el mundo al lanzar productos con envolturas reutilizables y desarrolló una tabla ambiental que mostró a sus clientes cómo eran hechas las envolturas de sus productos y su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.



Por eso, al anunciar la creación del cuarto mayor grupo de belleza en el mundo, no dudó en afirmar que fue “un paso fundamental en la conformación de un grupo orientado por propósito, comprometido con una manera diferente de hacer negocios”.



DATOS ACTUALES DE LA FABRICANTE BRASILEÑA



Roberto Marques, presidente del consejo de Natura desde 2017 y quien lideró la compra de la red internacional de tiendas The Body Shop, se convertirá en el principal ejecutivo del grupo, el cual cuenta con 6,3 millones de representantes y consultoras y 3.200 tiendas en diversos países del mundo.



Con una facturación anual superior a los 10.000 millones de dólares, el grupo contará con más de 40.000 colaboradores y asociados. Según informó la compañía, las acciones ordinarias de Natura se encontraban entre las mayores las ganancias del índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo con un avance del 4,28 % .



