La data, el nuevo ‘rey’ en publicidad digital

El mundo de la publicidad va cada vez a pasos más grandes y rápidos. Así, apostar por internet en el computador de escritorio (o PC) para que la publicidad llegue al público objetivo, ya no es lo más efectivo. Realmente, lo que está sucediendo en Colombia es que el celular se convirtió en el rey de las consultas para todo y por ende quien quiera ser visible debe aparecer en las plataformas que están vinculadas a ese servicio.

Esa es una de las realidades con las que trabaja la firma Admetricks, especializada en operación virtual y medición de publicidad online.



Según lo explica Claudia Patiño, country Manager para México y Colombia, se trata de un software que puede establecer en publicidad digital las claves para los anuncios con preguntas propias del negocio como: dónde pautar, cómo hacerlo y cuánto tiempo de exposición, con lo cual todos los involucrados en esa industria pueden hacer inversiones más rentables para sus productos.



La ejecutiva señala que hoy la inversión es táctica, por ello las empresas los contratan para validar que sus marcas sean bien invertidas, ya no es solo la agencia la que decide, ahora el dueño de la inversión tiene a Admetricks para saber cómo se distribuye su dinero.



Pero los clientes de esta marca están en toda la cadena, las agencias de publicidad también los usan para saber qué hacer y cómo hacerlo, por la inmediatez que permite realizar las mediciones en tiempo real.



Para los medios de comunicación, compañías como Admetricks se convierten en aliados para el desarrollo de nuevos negocios y para analizar el desempeño de sus campañas.



UN MERCADO COMPLEJO



Esta firma, fundamentada en un software, tiene el privilegio de ver el desarrollo tecnológico y el uso de la tecnología en diferentes sectores, y lo que las máquinas pueden hacer por las empresas y las organizaciones.



Pero una realidad no muy grata sale a flote: algunas empresas del país, incluidas las que compiten en el mercado local de la publicidad, tienen tecnologías realmente de punta, pero no las saben operar.



La situación local, en algunas firmas, es que tienen un equipo que es operativo, pero lo que ese instrumento puede hacer es un desarrollo impresionante que en varios casos podría cambiar el destino de las empresas, pero las personas no tienen ni idea de esas otras capacidades de la máquina que adquirieron.



De otra parte, Claudia Patiño explicó que “medimos en 18 países el mercado de la publicidad digital, allí vemos quién invierte, cuáles son las marcas que más invierten, en qué formatos invierten, en qué franjas lo hacen y cuánto dura la exposición”.



“Esto parece intrascendente pero es determinante pues los efectos sobre si la inversión se hace para aparatos móviles, para Pcs, o en display, cambian los resultados. En cada segmento hacemos el seguimiento total de lo que significa para la agencia, para su cliente, para la empresa y para el medio de comunicación”, recalca.



De esta forma, hemos llegado a un nivel en el que las marcas auditan a sus agencias con firmas como Admetricks.



Esta compañía va midiendo además los impactos de las campañas lanzadas en cada uno de los países desde el momento que salen al aire.



De hecho, el acceso a la data, le permite ofrecer a sus clientes estudios sectoriales muy especializados, al punto de llegar a un producto en particular.



Un documento de Admetricks muestra cómo se distribuyó la inversión el año anterior en varios segmentos que compiten por la preferencia de los clientes y cuánto invirtió cada uno en pauta digital.



Adicional a ello, los clientes pueden conocer el efecto de sus mensajes en su público y la capacidad de generar nuevos clientes con esos avisos.