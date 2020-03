‘La ETB no está en venta, en cambio le agregaremos valor’

Sergio González Guzmán fue designado como el nuevo presidente de la ETB. Él regresa a la compañía después de haberse desempeñado como vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocio entre 2012 y 2014. En ese cargo, lideró el proyecto de despliegue de la red de fibra óptica, el lanzamiento de la TV digital y la adquisición de la licencia 4G para servicios móviles.



También fue creador del primer operador móvil virtual, UFF Móvil. Además lideró la transformación de Telecom y su integración con Telefónica.



Ahora, en su nueva posición, debe enfrentar otros desafios, aunque recibe una compañía mucho más sana de la que dejó cuando se fue, pues al cierre del tercer trimestre la empresa registró utilidades acumuladas por $120.000 millones.



Además, tuvo un Ebitda de $407.000 millones, $12.000 millones por encima del mismo periodo de 2018, y con un margen del 37% respecto al ingreso.



Asimismo, la fibra óptica sigue aumentando su participación en los ingresos de la compañía, al representar 21% en este trimestre comparado con el 4% de hace cuatro años. El número de clientes en este segmento llegó a 361.000, con un porcentaje de crecimiento cercano al 7% frente al cierre del 2018. Complementariamente, los usuarios de TV sumaron 122.000 y, en servicios móviles, llegaron a 416.000.



¿Cuáles son los retos y planes que tiene la ETB este año?



El objetivo de esta administración está en buscarle el mayor valor a la empresa, bajo el entendido de que la compañía no está en venta. Lo que vamos a hacer es establecer una estrategia de largo plazo para evitar que eso tenga lugar, y en eso es en lo que me voy a concentrar en estos dos o tres meses, para aterrizarla en cuatro ejes.



¿Cuáles serán?



El primero es potencializar los negocios actuales. Para nadie es un secreto que el activo principal es la red de fibra óptica que tiene desplegada en Bogotá y que, en este segmento, cuenta con el mejor producto del mercado; no hay nadie que tenga uno mejor que el que tiene la ETB.



Esta fibra óptica permite dar alta velocidad en internet a los usuarios, así como televisión por IP, que es interactiva y se complementa, por supuesto, con el portafolio de móviles.

¿Qué es lo que se busca?, conectar el mayor número de hogares posibles en la ciudad y migrar los que aún tienen cobre, para que lleguen a la fibra. En este sentido, al cierre del año pasado tenemos 370.000 clientes con esta tecnología.



El segundo eje, que es fundamental, es el servicio al cliente, queremos volver a la ETB la empresa que mejor atiende a sus usuarios.



Todos lo hemos padecido con las empresas que ofrecen servicios masivos, y el área de atención al cliente es fundamental y clave, ese es el gran diferenciador y yo quiero que este sea el reto para todos los empleados de la empresa.



Ahí estamos compitiendo con grandes empresas, pues de $100 que le entran a la industria, de los cuatro grandes ETB representa $6 apenas, Claro supone $50, Movistar $23 y Tigo $21. La única forma estratégica de competir a largo plazo es tener un mejor servicio.



El tercer eje es cómo la empresa ha hecho un esfuerzo en desplegar fibra óptica en los ultimos años, y que esta es una inversión de capital que hay que buscar monetizar. Hay diferentes esquemas para hacerlo, muchas otras empresas del mundo usan como opción abrir sus redes para terceros y alquilar esa capacidad de infraestructura.

Lo que vamos a hacer es que miraremos cuál es el mejor esquema para la ETB, que tenga ese retorno.



¿No necesariamente es con el alquiler de redes?



No, puede ser otra vía, vamos a ver cuál es nuestra mejor opción y cómo podemos monetizar la inversión en fibra, en unos dos o tres meses lo sabremos. Luego de tener esa estrategia localizada, nos vamos a poner a cumplir con los objetivos que nos hemos planteado.



¿Cuál es el cuarto eje?



En el cuatro eje está que la ETB se convierta en el aliado para el distrito en toda su transformación digital y que está enfocada en convertir a Bogotá en una ciudad inteligente.



Ya lo estamos haciendo en proyectos como la Línea Púrpura de la Secretaría Distrital de la Mujer, la semaforización inteligente, la instalación de cámaras salvavidas para la modernización de la Secretaría de Movilidad y la conexión de 4.100 cámaras de videovigilancia para la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá.



¿Qué más se va a garantizar este año?



La no venta de la ETB ya es una decisión tomada por la Administración. Por supuesto en este escenario tenemos que trabajar con todos los empleados para salvaguardar ese patrimonio y también darle mayor valor a esta empresa.



¿Cómo ven la llegada al mercado de un nuevo competidor?



Nosotros tenemos un foco en Bogotá, los demás competirán fuera, pero lo fundamental para nosotros es crecer en lo local y en la ciudad tenemos todas las capacidades para ofrecer móviles y hogares.