Aproveche los activos de su empresa para respaldar créditos

El acceso a financiamiento es esencial para el crecimiento económico y es motor de desarrollo del sector privado. Eliminar barreras a esta herramienta puede ayudar a despertar la productividad empresarial y facilitar la transición hacia la formalidad. A pesar de esto, el limitado acceso al crédito sigue siendo un obstáculo a la formación de tejido empresarial.



En los países en desarrollo, las pymes no logran satisfacer sus necesidades de financiación por su incapacidad de respaldar adecuadamente sus obligaciones. En efecto, la mayoría no cuenta con propiedades como locales o terrenos, tradicionalmente considerados idóneos a la hora de garantizar préstamos. Por el contrario, según estimaciones del Banco Mundial, más del 70% de sus activos son bienes muebles, como el inventario, la maquinaria y las cuentas por cobrar.



Bajo ese contexto, en 2013 se promulgó la Ley de Garantías Mobiliarias en Colombia. Ésta modernizó las normas y los procesos de registro de garantías mobiliarias, resultando en uno de los sistemas de promoción del crédito más novedosos de Latinoamérica. Dicha reforma legislativa le permitió al país mejorar en el escalafón de facilidad de obtención de crédito del Doing Business.



¿CÓMO SE BENEFICIAN LAS PYMES DE ESTE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO?



Las siguientes son algunas de las ventajas que trae el sistema de garantías mobiliarias a las pymes:



• Mayores facilidades de financiación: la Ley de Garantías Mobiliarias admite más bienes muebles como respaldo para créditos. Esto amplía el abanico de posibilidades que tienen las empresas de todos los sectores para cumplir sus metas de expansión mediante préstamos.



• Diversidad crediticia: la Ley también facilita que los empresarios e instituciones financieras lleguen a acuerdos claros ante situaciones de impago. Como resultado, más entidades estarán dispuestas a ofrecer líneas de crédito innovadoras que respondan mejor al contexto y necesidades de las empresas del país.



• Menores costos de financiación: el Registro de Garantías Mobiliarias hace que la inscripción y consulta de obligaciones con bienes muebles por parte de las entidades financieras sea sencilla, rápida, transparente y a tarifas competitivas. Esto ayudará a que las pymes accedan a servicios crediticios de menor costo.



El aprovechamiento del sistema de garantías mobiliarias colombiano será la clave para la creación de más y mejores soluciones de financiamiento dirigidas a pymes. Así se cimentarán las bases de un mercado financiero dinámico, robusto y sofisticado, mediante el cual las empresas del país tengan más oportunidades para crecer y prosperar.



Para avanzar en esta dirección, Banca de las Oportunidades, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la Cooperación Suiza, USAID, Bancóldex y el Clúster de Servicios Financieros de la Cámara de Comercio de Bogotá, suman esfuerzos para consolidar un esquema que le dé más alternativas a los pequeños y medianos empresarios.



Michael Bryan

Especialista en inclusión financiera de Banca de las Oportunidades

@michaelbryan05