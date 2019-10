La plataforma Jeff incursiona en el negocio de gimnasios

Mr. Jeff, que nació como una aplicación de lavado y tintorería a domicilio, en adelante cambia su marca corporativa a Jeff e intensifica el plan de crecimiento basado en la diversificación de servicios.



Ahora, esta estrategia se encamina a tener presencia en el negocio de los gimnasios, luego de que recientemente anunciara el servicio de belleza y peluquería.



(Mr Jeff planea para este año una agresiva expansión en el país).



Así lo anuncia su fundador y CEO, Eloi Gómez, quien explica que la intención es que Jeff sea una plataforma para ofrecer bienestar y respuestas a las necesidades de las personas que accedan a su tecnología.



“Las razones de este nuevo nombre viene derivadas de un cambio de modelo de negocio que incorpora nuevas verticales para llegar a convertirse en una plataforma multiservicio o súper app que ofrecerá a los usuarios todo lo que necesitan diariamente en un solo clic”, dice la compañía.



En tanto, Eloi Gómez le dijo a Portafolio que: “Lo que queremos es seguir creciendo y generando más valor al usuario y no descartamos en el futuro aumentar nuevas líneas de negocio enfocadas a lo que los usuarios pidan, siempre con el concepto Jeff”.



Según Gómez, “nuestra obsesión desde el día uno es aportar valor al cliente y creemos que lo podemos hacer no solo lavando y planchando la ropa a la gente, actividad que seguirá bajo el nombre Mr. Jeff, sino también ayudándoles en todos los servicios que pueda necesitar en su día a día”.



Y agregó que estos servicios se dispondrán en su plataforma (web y app) que ayudará a que los usuarios tengan una “buena vida”, bajo el anuncio: The Good Good Life.



En España, donde nació el emprendimiento, la diversificación de los servicios tiene como origen las adquisiciones en esos campos.



Se hizo a ‘Entrenarme’ y su plataforma SpaceFit dedicada a ofrecer servicios de fitness.



Esta marca facilita a Jeff el acceso al know-how de una compañía y un equipo de trabajo dedicado exclusivamente al fitness, además de disponer de una base de datos de más de 22.000 entrenadores personales a nivel global.



Por su parte, hizo un acuerdo de colaboración con la cadena de salones de belleza y peluquerías Oh My Cut!, la cual provee a Jeff del conocimiento especializado en belleza y peluquería de una compañía que tiene más de 20 años en el sector y que cuenta con más de 70 puntos abiertos en España, además de tener presencia en México.



La compañía ya tiene 1.780 puntos físicos en 32 países y prevé seguir creciendo y ampliando los puntos físicos en su estrategia de expansión comercial.



Igual que con Mr. Jeff, la empresa busca emprendedores que quieran montar un negocio Beauty Jeff o Fit Jeff, bajo un modelo de negocio que permite el acceso a la marca y la tecnología.



La aplicación está disponible para dispositivos Android e iOS y ofrece una red de franquicias que cambian por completo los modelos de negocio tradicionales.



Eloi Gómez anunció que dentro muy poco las dos nuevas marcas empezarán a aparecer en Colombia.



La meta es, antes de finalizar el año, tener unos 25 puntos Beauty Jeff y unos siete Fit Jeff empezando en Bogotá, aunque nunca “renunciamos a otras ciudades principales”, dijo Gómez.



En tanto, para el año entrante, la meta de expansión en el país es de 150 establecimientos Beauty Jeff y otros 150 bajo el nombre Fit Jeff.



En ambos casos, los clientes acceden a los servicios para reservar turnos o clases, y tienen la posibilidad de conocer de primera mano todas las novedades de la oferta en cualquiera de los dos campos, siempre teniendo un foco en la digitalización de los procesos y la satisfacción de los usuarios.



Jeff es una startup que fue creada en 2015 por Eloi Gómez, Adrián Lorenzo y Rubén Muñoz, tres emprendedores españoles.



Actualmente, la marca opera en 32 mercados y Colombia es considerado un país clave para su crecimiento, según explicó Gómez.



En cuanto la cadena de lavanderías Mr. Jeff, la empresa cuenta con 80 puntos abiertos en el mercado colombiano.