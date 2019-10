Lanzan guía de comercio para las empresas del país

Facilitarle el ingreso al comercio exterior a las empresas nacionales, es la misión de la guía que desarrollaron Bancolombia y Analdex y que ya está disponible en la web del banco.



La solución, para todos los empresarios, sean o no clientes de Bancolombia, cuenten o no con experiencia de comercio previa y sin importar el sector, reúne información sobre los procesos y requerimientos a la hora de exportar o importar, y ofrece acompañamiento experto e identificación de oportunidades en los mercados internacionales.



Además, se pueden tener opciones financieras para acompañar el proceso de internacionalización, el cambio de las divisas y su nacionalización además de los diferentes procesos aduaneros.



“El universo de empresas colombianas que podemos impactar es muy grande, de los casi un 1.700.000 clientes de empresas pequeñas, medianas y grandes que tenemos hemos identificado que solo 39.000 hacen negocios de comercio internacional, entonces tenemos mucho por hacer y no solo para llegar a nuevos destinos sino para importar”, explicó María Arrastía, vicepresidenta de negocios de Bancolombia.



De acuerdo con la directiva, la apuesta del país se evidenciará hasta el 2020, pues el potencial está pero el no conocimiento de los tramites es de las principales fallas.



“Nosotros en el crecimiento de las carteras esperamos tener un 20% y para el caso de los créditos que se les ofrece a las empresas, ya dependerá de cada compañía y como lo van a usar, esperamos llegar a más empresas y dinamizar el sector realmente”, agregó.



De acuerdo con Analdex, a diciembre de 2018, 39.432 empresas en Colombia hicieron operaciones de comercio internacional. De ellas, 32.908 realizaron importaciones y 11.454 realizaron exportaciones.



“Esta guía para nosotros es un privilegio, pues vemos que el reto que tiene el país es lograr que haya más empresas en estas actividades, tenemos cerca de 11.000 empresas exportadoras pero 10 de ellas hacen el 50% del total y lo importante es cambiar las cosas y que esas compañías que venden más de 100.000 dólares al año crezcan, es nuestra misión”, dijo Javier Diaz, presidente de Analdex.



Además de las asesorías en el proceso de cada una de las compañías, se puede tener la consulta directa con la Dian, el banco o con la misma Analdex.



“Esta es una orientación con mucha información, la idea es que los empresarios pierdan el miedo de entrar a los mercados internacionales, a veces se inhiben por no conocer los procesos, ahora tenemos una gran herramienta y no hay excusa para nadie, se tienen los precios incluso en esos mercados nuevos y así podemos fortalecer más la economía del país”, puntualizó Díaz.