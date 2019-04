Las cuatro movidas con las que Viva Air busca potenciar su operación

Tres nuevas rutas internacionales, 44 aeronaves que se sumarán a su flota, posibles beneficios a los viajeros más fieles y una nueva página web son las novedades con las que la aerolínea Viva Air quiere impulsar sus labores en Latinoamérica, y, especialmente, dentro de Colombia .

En entrevista con Portafolio, Félix Antelo, presidente y CEO de la compañía, manifestó que se encuentran trabajando para “mejorar la experiencia de viaje” y buscando que más personas en Colombia y Perú “puedan viajar en avión”. Recientemente la aerolínea cerró una alianza con CFM International a la que catalogaron como “histórica”, para la compra y mantenimiento de los Airbus A320neo que Viva Air planea poner en vuelo entre el próximo año y el 2023.



¿Cómo se logró el acuerdo con CFM?



Nosotros estuvimos durante un año y medio negociando el trato porque había otra opción más, pero finalmente nos inclinamos por ellos porque creemos que sus motores ‘LEAP-1A’ son los más eficientes para nuestros aviones que van a empezar a operar entre el 2020 y el 2023. Estamos hablando de una inversión de US$3.200 millones con un contrato a doce años que incluye, no solo la venta de los motores, sino también el mantenimiento.



¿Qué tienen de novedoso esos motores?



Tienen muchos beneficios, son muy eficientes en términos de consumo; estamos hablando de un ahorro de combustible de entre 15 y 20 por ciento, lo que resulta en menos costos y al final termina beneficiando a nuestros clientes porque pueden terminar pagando menos.



Otro beneficio es la durabilidad, prácticamente son motores que no fallan y eso implica que los aviones puedan durar más tiempo en vuelo; hasta más de 6 horas. Esto abre la oportunidad de llegar a nuevos destinos, por ejemplo desde Lima al Caribe, desde Lima a Miami, o desde Colombia hasta Argentina. No digo que sean trayectos que comenzaremos a volar, pero sí son rutas que vamos a empezar a estudiar.



Aparte de la nueva flota para el 2020, ¿planean estrenar aeronaves durante este año?



El año pasado entraron seis aviones nuevos; este año vienen nueve aviones, y esto, sumado a los 35 que tendremos a partir del otro año, son 50 flotas a 2023. Con los aviones que ya estrenamos, inauguramos las rutas de Bogotá-Cúcuta, Bogotá-Riohacha, Santa Marta-Pereira, Santa Marta-Bucaramanga, y aumentamos las frecuencias, entre Lima y Bogotá, dentro de otras, donde tenemos dos vuelos por día. También lanzamos la ruta Medellín-Lima, en la que ya estamos con cuatro vuelos semanales. Eso es lo que hemos hecho, por lo menos hasta inicio de este año.



¿Hay otras nuevas rutas en mente?



Lo que viene en el futuro inmediato es el regreso a Barranquilla. Son dos vuelos diarios de Bogotá a Barranquilla y un vuelo diario de Medellín a Barranquilla. Los precios en el regreso de Viva Air a esa ciudad, han bajado entre un 30 y un 40 por ciento. También, desde el próximo 7 de junio empezaremos a volar de Lima a Cartagena, de forma directa, con tres frecuencias semanales. Hemos mejorado también la frecuencia en la ruta Bogotá-Medellín, que es la más importante en términos de pasajeros, tenemos entre nueve y diez vuelos diarios. En Perú vamos a llegar a once destinos domésticos, allí somos la segunda línea aérea en importancia, con menos de dos años de operación, e impulsamos la ruta Lima-Cuzco .



¿Qué movimientos esperan para Semana Santa?



Los destinos principales para esas fechas son Cartagena, San Andrés y Santa Marta. Vamos a transportar un 30 por ciento más de personas respecto a la Semana Santa del año pasado, y en cuanto a destinos internacionales, para esta época ha subido mucho la demanda de vuelos hacia Lima.



¿Están trabajando en nuevos beneficios para los pasajeros?



Estamos muy enfocados en aumentar la red de destinos, mejorar la frecuencia en los horarios de vuelo en las rutas que operamos. Vamos a abrir tres rutas a destinos internacionales más, y probablemente entre tres y cuatro destinos nacionales más. También con los aviones nuevos brindamos más ventajas como cubrimiento, mejores asientos y cabinas más amplias y silenciosas.



¿Qué otras cosas ofrecen?



Estamos revisando algunas opciones para premiar a los pasajeros más frecuentes que se mueven con Viva Air. Pensamos en las posibilidades de un programa que los beneficie a ellos, es algo en lo que nos encontramos avanzando para los próximos meses.



Además de lo anterior, ¿hay más proyectos que estén desarrollando?



Antes de que termine abril, vamos a estar lanzando la nueva página web y será mucho mejor que la que tenemos ahora; más dinámica, ágil y amigable. Este también es un beneficio concreto para nuestros clientes. También seguiremos enfocados en continuar ofreciendo tarifas accesibles y lograr que las personas que normalmente se transportan en bus, se animen a utilizar avión, al menos una vez por año.



¿Cuáles serían las nuevas rutas internacionales que están pensando?



Nos gustaría lanzar esas dos o tres rutas internacionales nuevas y los dos destinos nacionales que tenemos en mente, antes de que termine el año, estamos explorando opciones todavía.



¿Los destinos internacionales que tienen en mente son en Sudamérica?



Sí, serían dentro de Sudamérica. Es la zona que estamos viendo, con rutas internacionales desde Bogotá y Medellín.



Diego Vargas Riaño

Twitter: @vardie_