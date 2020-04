‘Las empresas siguen buscando talentos’

En medio de la coyuntura actual en la que las empresas han migrado al digital, con convergencias distintas y nuevos retos de transformación, ManpowerGroup, compañía de selección de personal, explica que si bien las contrataciones han disminuido, se está generando un mayor interés por perfiles que se concentran en Tecnologías de la Información y salud. Javier Echeverri, presidente de la compañía en Colombia, explicó cómo se le ha apostado a su plataforma digital, Talento en Línea, para que los empresarios puedan hacer la contratación de su personal de manera virtual y qué roles se están demandando más.



¿Cómo está la situación para la búsqueda de empleo en medio de la coyuntura?



Para entender el contexto, las empresas tuvieron que cambiar su estrategia en cuestión de horas para responder a las necesidades del negocio y también a necesidades organizacionales, específicamente en los procesos que tienen que ver con el talento humano. Es decir reclutar, entrevistar, contratar y demás y eso ocurrió de manera acelerada en todos los sectores, pues ninguno será inmune a esto.



En el caso de los aprendizajes, hay dos frentes uno son las nuevas formas de trabajo, como el home office, que se está utilizando en muchas empresas, no en todas, pues no todas están diseñadas para esta modalidad de trabajo, por ejemplo las productoras o manufactureras.



Pero sí hay empresas de servicios y del conocimiento que se han apalancado en esta estrategia para seguir siendo productivas.



Incluso, nosotros que trabajamos en la búsqueda de talentos, lo estamos haciendo y la coyuntura ha favorecido a llevar los procesos de selección a cumplir los términos y estamos garantizando la seguridad de los datos y quitar una serie de desafios que se tienen.



¿Cuál es el desafío en el home office en Colombia?



Tenemos que tener en cuenta las pymes, mypymes y el sector público que tienen un reto adicional, porque en su agenda digital, esta coyuntura no estaba pensada, ni tampoco una implementación tan grande, entonces les ha costado más y tienen más retos para poder aprovechar estas herramientas.



Tenemos una investigación desde Italia, que es uno de los países más afectados por el coronavirus, en la que evidenciamos que solo el 12% de las pymes estaban preparadas para trabajar con esa modalidad y el 16% del sector público.



Ahora, al ver el caso de Colombia, hay una diferenciación jurídica, pero vemos que hemos reaccionado y lo estamos haciendo. Entonces ya hay muchas herramientas implementadas en las empresas que les pueden ayudar incluso en la búsqueda de talentos, hay muchas formas de hacer entrevistas, para capacitar, para hacer e-learning, evaluaciones, seguimiento a los colaboradores, medición de desempeño específicamente para las empresas que están buscando contratar personas, promoverlas, evaluarlas y demás procesos internos.



¿Qué está pasando entonces en el panorama global?



Este es un momento difícil para todos, pero también es bueno destacar que hay oportunidades, una es la de acelerar la agenda digital en las empresas, la otra es en el desarrollo de líderes ya sean en digital o en el trabajo con equipos remotos. Entonces saber aprovechar a estos talentos es valioso para las empresas y es algo para trabajar en estos días.



Se puede dar espacio a que un líder tenga reglas nuevas de trabajo y se hagan sinergias que permitan trabajadores más autónomos, preparados, dispuestos con lo que les brinda el teletrabajo.



Ahora, el líder debe aprender en medio de los cambios digitales: la comunicación, el acompañamiento y los procesos cambian.



¿Se mantienen las contrataciones y búsquedas de empleo en el país?



Ningún sector saldrá sin afectación por la covid-19, estamos viendo que hay unos que están produciendo y trabajando, y esos sectores tienen en este momento desventajas y problemas para sortear.



En general el decreto 457 estipula cuáles son esos sectores que son las excepciones en el aislamiento y son estos los llamados a tener la activación de talentos, si bien ha disminuido un poco, no ha sido tan grande como en otros.



Las empresas siguen en la búsqueda y actualmente hay una mayor demanda en la salud, como los auxiliares de enfermería, en la parte logística, auxiliares y personal de bodega, surtidores lineales, cajeros y demás personal de las empresas.



En el caso de perfiles más calificados, se requieren en el campo de la tecnología porque estos siguen siendo primordiales, para el soporte técnico, ayuda en línea, programadores, personal de infraestructura de nube o redes, además de las áreas de las compañías que estaban desarrollando proyectos internos.



Hay sectores como químicos y pharma que desarrollaron ciertas medidas preventivas para que su personal pudiera trabajar y siguen demandando personas. Estas empresas diseñaron trajes especiales para el trabajo en las plantas de producción y su trabajo sigue siendo normal.



No es que la demanda haya incrementado dramáticamente, pero sí hay opciones.



¿Qué se puede recomendar a las personas que no tienen empleo en este momento y están buscando?



Primero hay que ser realistas, este no es un momento propicio en el que vaya a haber una mayor demanda, eso no es realista, pero lo que sí hay es unos sectores que van a necesitar más talentos.



La tendencia que vemos es que se van a perder empleos, la recomendación es fijarse en estos sectores que no paran y en las que hay excepciones.



De otro lado, hay que tener en cuenta que este momento es propicio para que las personas se capaciten, hay facilidades de cursos virtuales con respaldo de universidades, de aprender nuevas habilidades o herramientas que pueden ser valiosas para el trabajo como los idiomas. En estos momentos se puede empezar a fortalecer esa hoja de vida.