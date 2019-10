Rutas inteligentes, la nueva solución de Mi Águila

Según el INRIX 2018 Global Traffic Scorecard, uno de los estudios de congestión vehicular más reconocidos a nivel mundial, Bogotá ocupa el puesto número uno de horas perdidas en promedio por año en tráfico. De acuerdo con esta investigación, la metrópoli colombiana se encuentra por delante de ciudades como Roma, Río de Janeiro y Ciudad de México, en el que los bogotanos pasan en promedio 272 horas al año en trancones, es decir, el equivalente a 12 días completos metidos dentro de un carro.



(Mi Águila le apuesta a la ley).

Es por esto que para el equipo de Mi Águila, compañía y plataforma dedicada al transporte especial de pasajeros en el sector empresarial, esta realidad, que tiende a ser igual en otras ciudades principales de la región, no cumple con los mínimos estándares de calidad de vida de las personas.



Por ello, ha decidido lanzar el servicio de rutas inteligentes, una solución de movilidad compartida, apalancada en la tecnología y la legalidad, que brinda una alternativa más eficiente, segura y cómoda para llegar al trabajo.



“El hecho de que millones de personas en Colombia estén perdiendo hasta cuatro horas diarias en el tráfico, que en muchas ocasiones es un servicio incómodo, inseguro y costoso, es un problema que realmente nos mueve como empresa. Por eso, nuestro propósito como equipo es empoderar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida por medio de un transporte digno”, explica Andrés Blumer, cofundador de esta plataforma.



Esta novedosa propuesta de Mi Águila, empresa reconocida por la prestigiosa revista estadounidense Inc Magazine como uno de los 50 emprendimientos que van a cambiar el mundo, busca darle tranquilidad a las empresas y sus colaboradores con un servicio de transporte compartido que garantiza todos sus viajes de ida y vuelta al trabajo de una manera cómoda y segura a un precio asequible.



¿CÓMO FUNCIONA?



Las rutas inteligentes están digiridas a compañías que tienen la obligación o necesidad de movilizar a grupos grandes de personas todos los días. Por medio de esta plataforma tecnológica, Mi Águila logra automatizar el desplazamiento de estos, generando una reducción de costos, un control absoluto para la empresa, y una experiencia mucho más agradable para el pasajero.



Adicionalmente, para los pasajeros, las rutas inteligentes pueden funcionar bajo un modelo de suscripción mensual, en el que al ingresar la dirección de su casa, oficina, hora de entrada y salida, pueden contar con un servicio de alta calidad todos los dias laborales del mes, compartiendo un vehículo con otras personas de su empresa que tienen una ruta similar.



“Este servicio no pretende reemplazar el transporte público, sino trabajar de la mano con el sector público y buscar sinergias para dignificar la movilidad para toda la pirámide social de nuestra sociedad. El reto de la movilidad y congestión es tan grande que requiere no solo la tecnología sino una colaboración entre todos para solucionarlo”, manifiesta Bruno Ocampo, cofundador de Mi Águila.



Esta compañía, que nació en el 2015 y que hoy ha escalado sus servicios a más de 200 empresas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, recientemente finalizó una ronda de inversión institucional, liderada por fondos internacionales como Alpha4, Angel y Kairos Ventures para impulsar el crecimiento de este producto y apostarle a mejorar la calidad de vida de millones de personas en Colombia.



Además, debido a las alarmas ambientales que se han presentado recientemente en las grandes ciudades de Colombia por la mala calidad del aire, este servicio de rutas inteligentes fomenta el uso compartido de vehículos como parte de las iniciativas que contribuyen a la reducción de la huella de carbono en el país.