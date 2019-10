Latam no aumentará su red local de rutas durante el 2020

Pese al buen desempeño que ha tenido Latam Airlines en el último año, lo que se ha visto sido registrado en las cifras de movilización de pasajeros, la empresa ha decidido dar una espera al proceso de expansión que había anunciado en marzo pasado, según dijo a Portafolio Santiago Álvarez, CEO de la aerolínea.



Si bien la idea de invertir 300 millones de dólares en Colombia para duplicar las operaciones a nivel local al término de tres años, se mantiene en pie, el ritmo de ejecución cambiaría para lo que resta del 2019 y para el 2020, como consecuencia del alza del dólar, del precio de los combustibles, entre otros factores, según explicó el ejecutivo.



“Por ahora hemos decidido concentrarnos en el terreno que nos hemos ganado, con las frecuencias que aumentamos y la red de rutas que ya manejamos. El 2020 será el año de rentabilizar la operación en el mercado doméstico donde hemos crecido, con lo cual mantendremos el número de aviones que operan en el país, pero continuaremos buscando oportunidades especialmente en nuestra operación de vuelos internacionales al hub de Lima”, indicó Álvarez.



No obstante, señaló que uno de los objetivos que también había sido planteado con anterioridad, como es el de implementar la tecnología wifi a toda la flota de la compañía, continúa vigente y que para el 2020 los aviones de Latam ofrecerán este servicio a bordo.



LOS RESULTADOS



De acuerdo con los reportes de la aerolínea, en el periodo de enero a agosto de 2019 -ultimas cifras disponibles- la compañía transportó 3.601.488 pasajeros en la operación doméstica en el país, lo que representa un crecimiento del 11% frente al mismo periodo del año anterior.



Lo anterior sería resultado de los cambios hechos precisamente por cuenta del plan de expansión mencionado.



En el caso de Medellín, los pasajeros transportados crecieron en un 42%, en Bucaramanga 46% y en Cali el crecimiento fue del 81% durante los meses de julio y agosto, cuando se inició la operación de las nuevas frecuencias.



Según la compañía, esto también se refleja en el aumento de los niveles de ocupación de los aviones que se encuentran por encima del 80%. Para julio este indicador en las rutas domésticas fue del 82% lo que representa un incremento de tres puntos porcentuales frente al mismo mes del 2018.



FLOTA RENOVADA



Según afirmó el empresario, durante el 2020 llegarán a Colombia los aviones Airbus 320 con cabina renovada que habían sido anunciados, los cuales ofrecerán mejor calidad de asientos que las aeronaves actuales, más espacio entre asientos para los pasajeros de categoría ‘Elite’, puertos USB de carga rápida e internet wifi. “Esta es una de las apuesta más importante del Grupo Latam para mejorar la experiencia de vuelo de nuestros clientes”, dijo Álvarez.



Lo anterior sería complementado con inversiones en transformación digital, con la finalidad de mejorar la experiencia de los usuarios en cada etapa del proceso, desde la compra hasta el servicio después del vuelo.



NUEVAS FRECUENCIAS



En cuanto a la operación internacional, a partir de febrero de 2020 se planea aumentar el número de frecuencias hacia Lima desde Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, tendrán 14 vuelos adicionales a la semana.



En el caso de la ruta Medellín- Lima se pasará de tres vuelos semanales a tener uno diario.



En Cali, la oferta aumentará de tres a seis frecuencias semanales y en el caso de Bogotá se pasará de dos a tres vuelos diarios. De esta manera, el Grupo Latam Airlines, con su filial en Perú, ofrecerán 41 frecuencias semanales entre ambos países, contando además la ciudad de Cartagena, cuyas rutas no tendrán modificaciones.



Además de esto, la empresa planea que para una de las tres frecuencias diarias entre Bogotá y Lima, se cambien los aviones Airbus 320 de 174 pasajeros -con los que opera actualmente - por aronaves Boeing 767 con capacidad para 238 pasajeros.



De esta forma se aumentaría en 36% el número de sillas disponibles en esta ruta y se ofrecería a los pasajeros una experiencia de viaje distinta, ya que de ese modo se daría la opción de usar la cabina ‘Business’ para el segmento corporativo.



“En Latam tenemos como prioridad continuar fortaleciendo la conectividad de los colombianos con Suramérica. El aumento en las rutas desde Colombia a Perú responde a la creciente demanda de pasajeros y la relevancia de conectar el país con el hub de Lima para que así Colombia tenga la posibilidad de acceder a la mejor conectividad de la región y también a los beneficios económicos que esta genera”, concluyó Álvarez.



NUEVO ACCIONISTA



Como se conoció hace dos semanas, Delta Airlines invertirá 1.900 millones de dólares para adquirir el 20% de Latam Airlines, a través de una oferta pública con un precio de 16 dólares por acción, lo cual se financiará, principalmente, con nueva deuda y caja disponible.



Así mismo, Delta señaló que invertirá 350 millones de dólares para apoyar la creación de la alianza entre las firmas y que adquirirá cuatro aeronaves Airbus A350. “Esta alianza fortalece a Latam y entrega la mejor conectividad a los pasajeros a través de nuestras redes de destinos altamente complementarias”, dijo Enrique Cueto, CEO de Latam Airlines a través de un comunicado.



Además destacó que esto podría abrir nuevas oportunidades para la empresa, dado que Delta tiene también una alianza con Aeroméxico. No obstante, Delta aclaró que espera que la transacción potencie sus utilidades durante los próximos dos años.



Además, la transacción no afectaría los compromisos financieros que tiene la compañía con sus accionistas, incluyendo la proyección de generar 4.000 millones de dólares en flujo de caja y 3.000 millones de dólares en retornos a sus accionistas durante el 2019.





