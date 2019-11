Lecciones aprendidas de la debacle de WeWork

Jamie Dimon dice que las compañías que buscan ofertas públicas iniciales deberían estudiar primero la sorprendente caída en desgracia de WeWork.



"Creo que hay lecciones que aprender sobre estas valoraciones, cómo se hace pública, cómo se trata al accionista público, y esas lecciones deben ser aprendidas por todas las que quieran hacerse públicas", dijo Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., en una entrevista el martes en CNBC.



"He aprendido algunas yo mismo". WeWork pasó de ser una de las OPI más esperadas del año a ser una empresa con problemas de liquidez obligada a aceptar un paquete de rescate por una fracción de su valoración anterior.



La compañía había sido valorada apenas en enero en US$47.000 millones, después de una inversión de SoftBank Group Corp., pero el mes pasado recurrió al conglomerado japonés para un rescate que puso su valor en menos de US$8.000 millones. JPMorgan tuvo un papel principal asesorando al emprendimiento de oficinas compartidas en su OPI.



Después de que esos planes fueran descartados en septiembre, el banco ofreció a WeWork un paquete de deuda de US$5.000 millones que la compañía rechazó a favor del rescate de SoftBank. Dimon dijo que nunca creyó que WeWork valiera US$47.000 millones.



"El hecho de que una valoración se imprima a cierto nivel por un inversionista no significa que sea la valoración correcta", dijo Dimon. "No es descubrimiento de precios. El descubrimiento de precios es cuando muchas personas inteligentes de todo el mundo que conocen todos los hechos pueden comprar y vender todo el tiempo".



Dijo que las compañías privadas también deberían tomarse más tiempo para apuntalar el gobierno corporativo y las divulgaciones antes de proceder con una OPI. Los inversionistas manifestaron sus preocupaciones por el gobierno corporativo de WeWork después de que presento su S-1, la presentación de registro requerida por la Comisión de Bolsa y Valores antes de hacerse pública.



"Creo que las empresas que cotizan en bolsa deberían tener un gobierno corporativo adecuado antes de presentar una S-1", dijo Dimon. "Deberían tener miembros de la junta independientes antes de una S-1. Deben asegurarse de tomar mucho tiempo para analizar como divulgan estas cosas. Los accionistas deben ser tratados como socios".



Bloomberg