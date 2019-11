Liberty Seguros renueva su portafolio de servicios en el país

Como parte de su fortalecimiento en el mercado local, Liberty Seguros renovó su portafolio de servicios en el país, en los segmentos de hogares, salud, automóviles y empresarial.



(Liberty trae a Colombia sus líneas especiales).



Esto, sumado a la digitalización, son las apuestas para el corto plazo, según Luiz Francisco Campos, presidente de la compañía en Colombia.



¿Para dónde va el mercado colombiano de seguros?



El impacto del mercado de seguros aún es muy bajo en Colombia, representa el 2,9% del PIB y es jalonado por las pólizas obligatorias y no tanto por las voluntarias. Por lo anterior, estamos en el proceso de construir una cultura del aseguramiento, donde los colombianos comiencen a entender los riesgos a los que están expuestos y a pensar en los seguros como una alternativa importante de protección.



Para contribuir en la creación de esta cultura del aseguramiento, el mercado se enfoca cada vez más en tener productos livianos y sencillos que puedan ser comprendidos por todos los usuarios y que realmente agreguen valor, con coberturas y asistencias materializables, incluso sin la necesidad de ocurrir un siniestro.



El mercado colombiano de seguros no es ajeno a la rápida dinámica tecnológica y se mueve en esa dirección. Liberty Seguros está haciendo una apuesta importante a la digitalización, para que los clientes e intermediarios puedan gestionar todos los procesos asociados a sus pólizas dentro de una experiencia más amigable.



¿Qué estrategia tiene Liberty para crecer?



En la compañía buscamos enfocarnos en nuestro núcleo de negocio, anunciamos nuestros planes de fortalecimiento en Colombia con la renovación del portafolio de servicios, con la actualización de cuatro productos que entrarán a competir al mercado de pólizas en segmentos como: hogar, auto, salud y empresarial.



Además, continuaremos con productos destacados como vida colectiva, responsabilidad civil, entre otros. Liberty trabaja constantemente para brindar cada vez más un mejor servicio y experiencias al cliente, enfocándonos en productos mejorados, de fácil acceso y amigables.



De igual forma la empresa trabaja por hacer procesos más eficientes, que permitan ser más competitivos, a través de la innovación y digitalización, logrando así, llegar a más clientes de forma sencilla y por diferentes canales.



¿Qué productos nuevos está ofreciendo en el país?



Renovamos nuestro portafolio actualizando los productos de Liberty Hogar, Liberty Empresarial y Salud (Total Help MD y Asistencia Médica Domiciliaria).



De igual forma continuamos con servicios destacados como Vida colectivo, que contempla las pólizas de accidentes personales y exequial.



Cada uno de estos está pensado para facilitar la vida de nuestros clientes, pues son productos aún más sencillos y con un sistema modular, es decir, cada usuario tiene la posibilidad de armarlos a su medida, de acuerdo con sus necesidades de aseguramiento y su presupuesto.



¿Qué oportunidades perciben en la era digital?



La era digital es una realidad, para las aseguradoras y la mayoría de los negocios dedicados al servicio. Nuestros clientes e intermediarios están interesados en herramientas digitales para la gestión del día a día, buscando un enfoque de auto servicio que facilite sus experiencias.



La compañía dentro de su estrategia de crecimiento busca digitalizar procesos para poder ofrecer más eficiencia y calidad, acorde a los retos de consumo y adquisición de servicios que trae el mundo digital.



¿Qué está pidiendo el consumidor colombiano en materia de seguros?



Los consumidores piden claridad en la información, terminología no tan técnica para entender fácilmente los beneficios de los seguros que quieren adquirir.



También está la necesidad de tener seguros más accesibles, acordes a sus necesidades y presupuesto, esto último es fundamental, ya que ahora pueden acceder a pólizas de todo tipo con múltiples beneficios.



Por último, los clientes quieren una aseguradora que los entienda y acompañe cuando lo necesitan.



¿Qué cuellos de botella enfrentan los seguros en el mercado nacional?



En principio la baja penetración de los seguros, según el estudio de Fasecolda, el 30,3% de los hogares tienen seguro voluntario, lo cual limita bastante nuestra gestión. Hay muy poca conciencia sobre los riesgos que nos rodean o, a nuestros bienes en diferentes ámbitos, por lo cual los clientes no reconocen el beneficio de la aseguradora, solo hasta que ocurre un siniestro, por eso es muy importante trabajar desde la prevención.



Por último, el costo de los seguros voluntarios frente al poder adquisitivo de los colombianos, está ligado a lo anterior, al no tener conciencia de los riesgos, los seguros son vistos como un gasto innecesario.



¿Cuáles son los planes de la compañía para 2020?



Nuestro plan es fortalecer los pilares estratégicos de Liberty: la experiencia del cliente, la oferta de servicios, la eficiencia operacional y la presencia en el mercado con el propósito de convertirnos en la opción de aseguradora para personas y empresas en el país.



Desde su llegada, Liberty Seguros ha tenido excelentes resultados en Colombia, y ahora, como estrategia de mejora queremos enfocarnos en nuestro núcleo de negocio, ofreciéndole a nuestros clientes una experiencia especializada.