Los nuevos focos de negocio que hacen crecer a Epson

La incursión en la industria textil y en el segmento corporativo de impresión, son estrategias que tiene en marcha Epson para crecer. Antonio Pisani, directivo regional de la compañía explica los avances.



¿Cómo va la compañía?



Estamos muy entusiasmados por el año fiscal que comenzó el primero de abril especialmente por la perspectiva que vemos para Epson a nivel mundial, en Latinoamérica y Colombia.



Hace tres años lanzamos un plan a 10 años, Epson 2025. Es un programa ambicioso de transformación. Tradicionalmente la empresa ha estado enfocada en productos para el hogar y para la oficina, pero vemos un potencial muy grande de crecimiento.



¿Cuál es el objetivo?



Cerca del 80% del negocio es volumen y el otro 20% corresponde a soluciones corporativas e industriales. El objetivo es avanzar en el segundo componente al punto de que esa proporción llegue a 50/50.



Este cambio de estrategia se basa en que en el mundo de la tecnología del negocio de impresión para la oficina o para la casa está en fase de maduración y hoy en día no tiene crecimiento.



(El negocio textil, la clave de crecimiento para Epson).



Epson ha tenido un progreso excelente porque hemos tenido productos innovadores pero somos conscientes de que ese desempeño es positivo pero limitado, por el hecho de que el tamaño del mercado no ha cambiado.



Lo que ha variado es la distribución entre los fabricantes. Ahí la compañía tiene un liderazgo muy fuerte.



¿Entonces qué han hecho?



Estamos apuntando a otros mercados gracias a la alta inversión en nuevos desarrollos. Lo que hemos hecho es impulsar la misma tecnología con otras aplicaciones.



En el caso de la impresión, trabajamos para introducir soluciones textiles.



El objetivo es hacer un cambio para pasar de un mercado muy marcado por el consumo a uno muy industrial.



¿Cómo es el plan en el sector textil?



Transformar el negocio textil que tradicionalmente ha sido analógico a una oferta de fabricación digital con la ventaja de que eso implica, por ejemplo, aumentar los diseños y reducir el volumen mínimo de producción que se requiere para un modelo particular.



Son cosas que a la gente que produce y confecciona le interesa mucho.



La tecnología busca teñir. El 50% de las telas que se usan en el mundo son blancas pero el resto es teñir, pero ahora lo que se hace es imprimirlas.



Esto es bastante novedoso, al punto que a nivel mundial solo 5% de las telas se imprimen digitalmente. Aquí hay un potencial importante, no solo para la participación de Epson sino para esta industria de la impresión digital. En el segmento industrial, hemos crecido 65% en los últimos tres años.



¿En qué otros servicios están incursionando?



Estamos trabajando en impresión para empaques, para etiquetas y soluciones que, en general, buscan imprimir en diferentes medios y no solo en papel.



Este negocio digital industrial está creciendo 80% anual. Nosotros tenemos una gran participación en un negocio de consumo, que no está creciendo en Latinoamérica y decreciendo en el mundo.



Además, estamos trabajando en impresión corporativa, donde Epson no está posicionada.



Lo que hemos hecho en los últimos años es utilizar la misma tecnología, aplicada al ambiente corporativo, haciendo productos de mayor velocidad, mucho más robustos.



La idea es que se pueda imprimir más, que los equipos tengan capacidad para ser compartidos por el equipo de trabajo y que puedan ser administrados porque las empresas quieren tener métricas sobre esta actividad. Ese mercado no crece pero Epson comienza de una participación de cero, entre otras razones porque siempre ha sido dominado por tecnología láser y nuestros productos manejan inyección de tinta. Con el tiempo los clientes corporativos se han dado cuenta de las ventajas nuestras frente al costo de operación.



(Epson presenta impresora de alto volumen de impresión).



Hace tres años, en Colombia no teníamos participación en este segmento de impresoras de más de 20 páginas por minuto, como se llama. Y en el 2018 pasamos a 9%.



Por último, hay un mercado de proyección de grandes auditorios o grandes espacios en donde no estábamos directamente. Ahí hemos podido crecer 85% en los últimos tres años.



¿Y qué han logrado?



El crecimiento de Epson ha sido de 15% pero hay que destacar que ha sido una combinación de ese 80% tradicional, con un aumento más moderado de 4 a 5%. El otro 20% -de soluciones corporativas e industriales- que viene creciendo en este ritmo en los últimos tres años.



Todavía nos quedan 7 años para alcanzar esa meta de 50/50.



¿Cómo está Colombia?



Colombia ha estado ligeramente por debajo. Segmentos de hogares y oficinas - retail han decrecido. Es un tema de mercado, hemos crecido menos que en otros países. Estamos posicionados como líderes y cumplimos 25 años.



Tenemos un plan muy agresivo para el país, con una meta de crecimiento de 18% apalancado especialmente en los nuevos segmentos, pero también en una recuperación del sector Gobierno.



Igualmente, tenemos que hacer un es esfuerzo para ampliar la cobertura geográfica porque Colombia es muy grande con muchas oportunidades. Y vamos a hacer inversiones en ventas virtuales para aumentar nuestra participación.



¿Hay otras metas?



Tenemos un programa para reducir en un 80% nuestra huella en la producción de dióxido de carbono. Esto apunta a desarrollo de productos más eficientes.