Marcas de Porsche S.A.S. van este año por 18.000 carros

Pese a que el panorama del mercado de vehículos no es el mejor, y se comporta muy similar al año anterior, Porsche S.A.S. –que comercializa en Colombia las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Škoda, así como la línea de vehículos pesados de Volkswagen– espera llegar a las 18.000 unidades.



Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche Colombia S.A.S., habló sobre las perspectivas de la compañía y sus productos.



¿Cómo ve el desempeño del mercado este año?



Nosotros somos positivos en cuanto al comportamiento general de la economía en los ocho meses que restan del año, nuestras ventas están creciendo y cada una de nuestras marcas avanzan como esperábamos. Además, hemos ganado participación de mercado en varios segmentos.



Pero tenemos que ser claros que esperábamos un mercado más activo del que se registra. El único segmento que crece positivamente es el de los camiones, pero como venía tan rezagado, pues es lógico que suceda.



¿Cuáles son sus cifras?



Este año hemos vendido cerca de 4.600 unidades y hemos crecido 15% y le apuntamos a cerrar con 18.000 unidades en el mercado como está hoy (según las cifras de Andemos, el año anterior cerró con 15.158 unidades).



Quisiéramos que el mercado creciera más y le apostamos a superar el billón de pesos de facturación.



Les interesa el mercado buses…



En el caso de Bogotá, la gran preocupación de la ciudad, debe ser renovar los buses del SITP provisional.



Allí estamos interesados; en SITP provisional tenemos un carro con motor Euro V y trabajamos con un bus a gas Euro VI. Lo estamos alistando y esperamos tenerlo listo cuando inicie la licitación. En ese momento tendremos un carro diseñado para la tipología que requiere Bogotá.



El producto que usa gas natural se comporta perfecto para el país, el desempeño mecánico, y con carga completa en pendiente presenta óptimo comportamiento, buen torque.



¿Cuál es la región del país donde mejor venden sus marcas?



El 95% de las ventas de los vehículos de las marcas de la compañía están en las 13 principales ciudades.



Eso es bueno…



Depende, cuando uno mira las cifras de desempleo, nota que en esas mismas ciudades la situación no es buena, y si no se genera más empleo, a largo plazo no es bueno para nadie.



¿Cómo les va con los productos que llegan de Brasil?



Se venden bien. De hecho, hoy tenemos el Volkswagen Gol que llega en versión automática. Es un producto para segmento joven y su precio es muy cómodo cuando se le compara con carros similares.



Además, nos va bien con el nuevo Virtus, un automóvil familiar entre el Voyage y Jetta, que tiene un mercado interesante.



En los vehículos comerciales de Volkswagen, la Amarok creció 75% el año anterior y para este año ese carro debería crecer entre un 30% y un 35%.



En camiones, se presentó el año anterior el New Delivery que trae un buen desempeño en ventas. En Audi le puedo decir que nuestro best seller es la Q5, un vehículo espacioso confortable. Y con el Q8 estamos en el top 5 en carros híbridos y eléctricos, y allí tenemos un volumen importante de ventas.



Cada marca tiene su producto estrella y eso nos ayuda mucho.



Y de Seat ¿qué se puede conocer?



En Seat lanzamos una SUV pequeña, denominada Arona y hemos crecido con esa marca 100 por ciento este año.



Con Seat tomamos la marca hace tres años, venimos trabajando para reposicionarla en Colombia y le puedo decir que este año tendremos que crecer 300% y la meta con ella es llegar a una participación de mercado del 2% en cinco años.



En todas las ciudades de Colombia en las que estamos, hay talleres Volkswagen que atienden los autos Seat.



Y es que el 20% de los repuestos de esa marca son compartidos con Volkswagen. Eso hace que el suministro de repuestos sea más fácil. La marca tiene muy buen respaldo.

En cuanto a Škoda, atraviesa su mejor momento en el mundo, la insignia produce 1,2 millones de unidades año y las tiene vendidas todas.



