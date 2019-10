Médicos independientes contarán con aliado para atención de pacientes

Archivo particular

Según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia se ubica en el tercer puesto de los países latinoamericanos con más demoras a la hora de realizar un trámite, donde uno de los sectores más afectados es el de salud.



Historias clínicas, facturas, agenda de citas, pagos, presupuestos, tratamientos, entre otros, hacen parte de los procesos engorrosos a los que se enfrentan profesionales de la salud del país, entre ellos médicos independientes. Y es que de acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia hay cerca de 88 mil galenos que trabajan bajo esta modalidad.



(Cerca del 20% de las consultas de tipo médico se pierden).



Pensando en este problema nació Saludtools, una plataforma virtual que busca optimizar y modernizar los procesos a los que se enfrenta a diario el personal médico de consultorios, clínicas pequeñas y medianas.



Además, les permite a los médicos generar ingresos adicionales a través del servicio de telemedicina, solventando el problema de que los pacientes los contacten a través de medios no tradicionales.



“Este es un sistema único de historia clínica en Colombia en el que los médicos tienen acceso fácil y rápido a los datos históricos de sus pacientes, y en el que el profesional de la salud puede ofrecer sus servicios a través de un chat o videoconsulta, integrado a una historia clínica que no le cobra comisión”, explica Camilo Naranjo Kairuz, CEO de esta herramienta.



A través de Saludtools, los pacientes podrán confirmar la asistencia a sus citas vía Whatsapp o email, de forma que los médicos siempre tendrán su agenda al día automáticamente. Además, contará con un aliado móvil para el monitoreo y seguimiento de pacientes crónicos y especiales en casa.



“Esta plataforma, que en los últimos seis meses ha tenido una tasa mensual de crecimiento cercana al 30%, cuenta con soluciones especializadas para varios sectores de alta complejidad en medicina como nefrología (incluyendo hemodiálisis y diálisis peritoneal), oftalmología, medicina nuclear, anestesiología, reumatología, entre otros”, manifiesta Naranjo.



Por ejemplo, el personal médico podrá clasificar en su plataforma los pacientes teniendo en cuenta la gravedad de su enfermedad, y así acompañar los procesos y medir el progreso de cada uno, buscando que la medicina preventiva sea la solución para llegar al éxito de los tratamientos.



A la fecha, Saludtools cuenta con 460 usuarios registrados en cinco países de Latinoamérica y más de 30 mil pacientes. Dentro de sus principales aliados se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología, la Clínica de la Mujer, Davita, entre otros. Esta herramienta espera en los próximos años convertirse en un sistema de referencia en historia clínica digital para consultorios y entidades de salud que no manejan hospitalización en Colombia, Perú y Ecuador.