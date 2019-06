México y Argentina, próximos destinos de las tiendas Juan Valdez

La cadena de cafeterías Juan Valdez se alista para entrar a Argentina y regresará a México, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en América Latina antes de explorar eventuales incursiones en Europa y Asia, dijo la ejecutiva encargada de las tiendas de la firma colombiana.



(Lea: Juan Valdez prepara nuevo formato de ‘café al paso’)



Las tiendas Juan Valdez fueron creadas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en 2002 para ofrecer productos de valor agregado de café de alta calidad, en un esquema similar al de la cadena estadounidense Starbucks Corp.



(Lea: Argentina y Uruguay, los próximos destinos de Juan Valdez)

Actualmente tiene 308 tiendas en Colombia y 131 en el exterior, en 13 países entre los que se destacan Ecuador, Chile, Estados Unidos, España y Panamá.



(Lea: Máquinas de café, la nueva apuesta de Juan Valdez)



"Lo que estamos haciendo es ordenar la casa a nivel internacional, fortalecer los mercados en los que estamos actualmente con un foco muy importante en América Latina", dijo Camila Escobar, presidenta de Procafecol, la empresa encargada de las Tiendas Juan Valdez.



"Nuestra apuesta en este momento son los 13 países en los que tenemos presencia actualmente, volver al mercado mexicano del cual salimos el año pasado (...) y pronto abriremos nuestra primera tienda, que se había anunciado desde el año pasado, en Argentina", agregó la ejecutiva el miércoles en una entrevista.



Escobar dijo que el cierre de las ocho tiendas en México se debió a que el modelo de negocio con los socios no fue rentable.



Aunque describió a México como un mercado relevante para el café colombiano y las tiendas Juan Valdez, la ejecutiva no reveló cuántos locales se abrirán próximamente en ese país, mientras que afirmó que el posible ingreso a Asia y otros países de Europa diferentes a España podría darse en unos cinco años, dependiendo de asegurar un modelo de negocio rentable.



Escobar sostuvo que los bajos precios internacionales del café no han afectado la operación de las tiendas que compran el producto a los caficultores colombianos, con un sistema de cobertura que le garantiza a Procafecol un costo, reduciendo la volatilidad de las cotizaciones.



Juan Valdez tiene un 30 por ciento del mercado del café en las tiendas de Colombia, donde compite con otras firmas locales como Tostao y Oma, así como el internacional Starbucks.



Recientemente ingresó al mercado de las máquinas abastecedoras de café en oficinas y actualmente tiene 100 unidades propias en funcionamiento, un modelo que aspira a llevar a Chile, Perú, Ecuador y Panamá en los próximos meses.



"Hay que estar para el consumidor en donde el consumidor quiera estar", dijo Escobar, una ingeniera industrial de 37 años, al frente de Procafecol desde hace nueve meses.



En las tiendas Juan Valdez se venden a diario 30.000 tasas de bebidas a base de café y solo en Colombia la firma cuenta con 1.500 empleados. Además de ser un embajador de la marca Juan Valdez, Procafecol -la empresa responsable de las tiendas- paga regalías a un fondo destinado a brindar ayuda económica a caficultores, golpeados por los bajos precios globales del grano.