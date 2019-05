Mineros pide pista para entrar a Bolsa de Valores de Toronto

La empresa Mineros no está escatimando esfuerzos y recursos para entrar a las grandes ligas en el escenario internacional. Por esta razón, vienen trabajando de manera disciplinada y operacional para listarse a mediano plazo de la Bolsa de Valores de Toronto (BVT).



En diálogo con Portafolio, Andrés Restrepo, presidente de la citada minera, recalcó que con la entrada a la BVT no solo le permitirá codearse con lo más granado de las empresas mineras del mundo, sino que de paso le despejará el camino para realizar fusiones y adquisiciones para fortalecer su operación.



Afirmó que para el 2019, espera llegar a una producción de 300.000 onzas con las operaciones de Colombia, Argentina y Nicaragua, a pesar que al cierre del primer trimestre la extracción en el país cayó un 13%. Así mismo, que la inversión para el presente año está en cerca de US$36 millones.



¿Cuál es el balance de la operación al cierre del primer trimestre?



Los resultados fueron buenos en la operación de Nicaragua y Argentina. No nos fue bien en la de Colombia, ya que la falta de unos permisos derivó en restricciones de la operación, y que representan problemas para cumplir las metas de producción. Pero, el bajo cumplimiento en la meta de producción ha sido compensado con las metas de Nicaragua y Argentina que han estado por encima de las proyecciones. Esto refleja un consolidado con cifras cercanas a la meta de producción.



¿Por qué la producción en Colombia bajó 13% en el primer trimestre?



Estamos esperando la llegada de unos permisos que se están tramitando actualmente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sobre el Plan de Manejo Ambiental. Este proceso se viene desarrollando desde hace seis meses. Pero esta ad portas de finalizar para que queden unificados los permisos. Esto nos dará más libertad para operar. Pero mientras esto sucede, seguimos en la tarea con restricciones para desarrollar actividad en algunas zonas.



¿Cuál es la proyección de la operación al finalizar el primer semestre?



Estimamos que la Anla otorgue los permisos a principios de este mes (mayo). A partir de este aval comenzaría un proceso para estabilizar la producción en aquellas zonas donde actualmente tenemos restricción de operación. Así llegaremos a mantener nuestras metas de producción trazadas para el presente año.



No necesariamente logramos recuperar la operación al término del primer semestre porque los tiempos en minería son largos. Y volver a darle ritmo a la operación tomará tiempo. Pero con la aprobación de los permisos ambientales cumpliremos el presupuesto al 31 de diciembre.



¿Cuáles son esas metas de producción trazadas?



La meta es completar en el año 86.000 onzas aluviales y cerca de 15.000 onzas de producción subterránea. En la operación en el exterior, la producción para Nicaragua son 100.000 onzas y en Argentina otras 100.000. El total de extracción es cercano a las 300.000 onzas.



¿Cuál es el monto de inversión para la operación en el 2019?



Este año la inversión para la operación en Colombia es de aproximadamente US$20 millones en equipos para la operación aluvial, que nos permitirá extender las tareas de extracción para incrementar la vida útil del proyecto, así como las reservas de oro, esto último en el proyecto de El Bagre. Así mismo, estamos haciendo exploración para el proyecto subterráneo en el área de Zaragoza, en los punto Cordero - Balbina con el propósito de incorporar alrededor de unas 100.000 onzas de recursos y reservas para la mina La Ye.



Las inversiones programadas para Nicaragua y Argentina son alrededor de US$16 millones (US$8 millones por cada país). En el caso del primero el énfasis será en las tareas de desarrollo minero, ya que nuestro proyecto Bonanza, que está entrando a producir, como cumplimiento a un plan de largo plazo para el mejoramiento de toda la infraestructura minera y metalúrgica, para Argentina, las actividades se centrarán en exploración.



¿Cómo va la operación de su reciente adquisición en Chile?



En octubre pasado cerramos un acuerdo de opción de compra del proyecto de exploración de oro La Pepa, en Chile, el cual está aún en fase inicial, pero es un complejo cuya prospectividad para potencial de recursos se calcula en 3 millones de onzas. La inversión para la tarea en este país es de US$5 millones, posteriormente se desembolsarán otros US$15 millones, para un total de US$ 20 millones, lo que nos permite quedarnos con un 51% de esa mina.



¿Cuál es el avance en recursos y el nivel de reservas?



El valor de las compañía mineras que producen oro dependen del avance de recursos que tenga y de la cantidad en el volumen de reservas que posea. En este momento tenemos una base importante de recursos en Nicaragua y Argentina, pero no de reservas. Y tenemos un avance interesante de reservas en Colombia cercano al millón de onzas.



¿Cuáles son los proyectos que desarrollarán a mediano o largo plazo?



Nuestro proyecto a mediano plazo es listar la compañía en la Bolsa de Valores de Toronto (BVT). Esta iniciativa requiere la aprobación de la Asamblea de Accionistas. Estamos haciendo todo el trámite para proponerle a los accionistas este proyecto. Al estar en la BVT nos facilita mucho las transacciones, también nos tiende puentes para realizar fusiones y adquisiciones. Podríamos realizar alianzas con compañías pequeñas que hagan exploración, o comprar proyectos que presenten una etapa avanzada de desarrollo.



¿Para Mineros por qué es importante entrar a la Bolsa de Toronto?



Es importante porque es la bolsa que más compañías mineras tiene inscritas en el mundo. Es estar en el lugar correcto para sellar alianzas y adquisiciones. La estrategia es fortalecer la operación.



¿A mediano plazo cuál es la meta de producción?



Nunca dejamos de mirar oportunidades. Pero con la operación que desarrollamos que en Colombia, Argentina, Chile y Nicaragua ya contamos con una buena base de recursos, que si los planes salen como se viene trabajando, y si las inversiones grandes que tenemos proyectadas dan fruto, nos permitirían llegar a nuestra meta de 500.000 onzas. Esto toma tiempo. El horizonte de la operación es de seis a siete años.



¿La operación cuánto generó en regalías y derechos económicos en el 2018, y a cuánto aspiran llegar en el 2019?



En regalías, nuestra operación del 2018 le dejó al país $2.946 millones. Y en impuestos para el mismo año se pagaron $55.044 millones.



La proyección para el 2019 es producir 300.000 onzas. En el 2018 el volumen estuvo cerca de las 200.000 onzas. El crecimiento estimado es del 50%.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio