Sancionan a Facebook con billonaria multa record

La Comisión Federal del Comercio de EE.UU. (FTC, por su sigla en inglés) impuso a Facebook una sanción por valor de 5.000 millones de dólares por su gestión de la privacidad de los usuarios, informaron este viernes los diarios The Wall Street Journal y The Washington Post.



Los dos periódicos citaron fuentes anónimas conocedoras de la situación e indicaron que el sí a favor de esa medida se saldó con 3 votos a favor -los de los representantes del Partido Republicano- y 2 en contra -los de los demócratas- en el organismo regulador.



(La firma Cambridge Analytica explotó escandalosamente datos de Facebook).

De confirmarse oficialmente el monto de la sanción, correspondería con el cálculo que ya había hecho la empresa que dirige Mark Zuckerberg, que en abril pasado, al presentar sus resultados financieros, alertó de que estaba preparada para recibir una multa de "entre 3.000 y 5.000 millones" por parte de la FTC.



"Estimamos que el rango de la pérdida en esta cuestión es de entre 3.000 y 5.000 millones. La cuestión sigue sin resolverse, y no hay ninguna garantía en relación al calendario o a cuáles serán los términos de cualquier posible resultado", indicó Facebook en esa ocasión.



Por el momento, ni desde la FTC ni desde la empresa han hecho ningún comentario al respecto ni han confirmado o desmentido la información publicada.



Se trata de la mayor cuantía jamás impuesta por el organismo regulador a una empresa tecnológica y el desencadenante de la investigación fue la información desvelada en marzo de 2018 de que la consultora británica Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar datos de 87 millones de usuarios de la plataforma sin su consentimiento y con fines políticos.



(Mark Zuckerberg rompe silencio frente a escándalo de Cambridge Analytica).



La empresa se sirvió de datos de Facebook para elaborar perfiles psicológicos de votantes, que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las elecciones de 2016, entre otros.



Compartir datos con terceros sin notificar a los internautas constituye, según habría determinado la FTC, una violación del acuerdo sobre privacidad que la red social alcanzó en 2011 con la agencia gubernamental.



Según The Wall Street Journal, tras la votación, el asunto ha sido trasladado a la división civil del Departamento de Justicia, que revisará el procedimiento y tomará una decisión final, aunque no es habitual que el Gobierno modifique las sanciones acordadas por la FTC.



Por su parte, The Washington Post añadió que, además de la multa, Facebook también deberá informar al organismo en el futuro de cada decisión que tome respecto a los datos de los usuarios antes de ofrecer nuevos productos y deberá incrementar la vigilancia sobre aplicaciones de terceros.



Por otro lado, los máximos ejecutivos de la compañía de Menlo Park (California, EE.UU.), incluyendo al cofundador y consejero delegado, Mark Zuckerberg, deberán admitir públicamente que han fallado a la hora de proteger la privacidad de los usuarios.



EFE