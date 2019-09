Natura & Co duplicó utilidad neta en el segundo trimestre

Natura & Co más que duplicó sus ganancias netas en el segundo trimestre y registró un crecimiento en los ingresos de sus tres marcas.



El trimestre estuvo marcado por el anuncio, el 22 de mayo, de la adquisición de Avon Products Inc., lo que va a convertir a Natura & Co en el cuarto mayor grupo dedicado a la belleza del mundo.



(Natura confirma la adquisición de su rival estadounidense Avon).

Los ingresos netos consolidados alcanzaron los 3.400 millones de reales, un crecimiento del 9,8% en bases reportadas y del 7,7% en bases ajustadas. El Ebitda tuvo un alza del 27%, alcanzando los 424,7 millones de reales, mientras que el Ebitda ajustado creció un 10,6%, llegando a 411,3 millones de reales. Las ganancias netas se incrementaron alrededor del 110%, al alcanzar los 66,6 millones de reales.



Roberto Marques, presidente de la empresa, declaró: “En este trimestre Natura &Co también dio un nuevo y decisivo paso para la creación de un grupo mundial multimarca, multicanal y movido por propósitos, al anunciar la adquisición de Avon Products Inc. Durante el primer trimestre de 2020, esperamos cerrar la transacción como planeamos”.



(Natura asumirá operación de The Body Shop en A. Latina).



Los ingresos totales ajustados de la marca Natura en Brasil subieron el 6,7%, impulsados por las fuertes campañas del Día de la Madre y el Día de los Enamorados. La productividad por consultora aumentó por 11° trimestre consecutivo, el 7,9%, y las plataformas digitales de Natura tienen 680.000 consultoras usuarias.



Latinoamérica también registró un crecimiento del 5,3% en los ingresos netos ajustados en reales, con un importante 17,3% en moneda constante. Argentina obtuvo un importante desempeño a pesar del escenario comercial desafiante mientras México y Colombia también registraron crecimiento. El Ebitda consolidado ajustado de Natura aumentó 6,5%, y llegó a 366 millones de reales.



Natura & Co se unió a otras 27 compañías en un compromiso de mantener el aumento de la temperatura promedio global en 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales y alcanzar emisiones netas cero en 2050.



El plan de transformación de The Body Shop arrojó otros resultados alentadores. Los ingresos netos crecieron el 7,5% en reales y el 2,6% en moneda constante en el tercer trimestre. Las ventas en tiendas propias aumentaron el 6,7% en Gran Bretaña. En Aesop los ingresos subieron el 20,7% en reales y el 9,2% en moneda constante.

​