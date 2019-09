Naturgy niega que Electricaribe se apropiara de dinero público

La española Naturgy negó este martes que su empresa Electricaribe, intervenida en 2016 por el Estado colombiano, se haya apropiado ilegalmente, como asegura la Contraloría, de recursos destinados por el Gobierno para subsidiar el servicio de electricidad.



Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, señaló que "no existen fundamentos de hecho ni de derecho" para imputar a la compañía por el mal uso de los recursos, y recordó que "estos subsidios en todo momento se usaron con fundamento en la normatividad vigente".



La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por 187.227 millones de pesos (54,3 millones de dólares) a Electricaribe por la "indebida aplicación de los recursos de destinación específica" del estatal Fondo de Energía Social (FOES) que debían utilizarse para "aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía" de los usuarios de escasos recursos.



La entidad también le imputó responsabilidad fiscal por 46.245 millones de pesos (13,4 millones de dólares) a la ex revisora fiscal de la empresa Yamile Sarmiento Estrada, quien "avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos".



Según la Contraloría, esos recursos fueron "aplicados al consumo distribuido comunitario, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales".



"Los recursos del FOES son de destinación específica y por lo tanto debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como efectivamente se hizo, ya que, al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe", según la Contraloría.



Electricaribe suministra electricidad a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.



La compañía, que tiene 2,5 millones de usuarios en la costa atlántica colombiana, fue intervenida por el Gobierno ante sus problemas financieros causados por fraudes en el consumo de electricidad e impagos que afectaron a la prestación del servicio.



La compañía española Naturgy demandó a Colombia ante tribunales de arbitraje internacionales por el proceso de intervención del Estado colombiano en Electricaribe.



En ese sentido, la multinacional lamentó hoy que la imputación haya llegado "sorprendentemente e inmediatamente después de presentado el último escrito de Colombia en el arbitraje internacional iniciado por la compañía tras la toma de Electricaribe con fines de liquidación iniciada en 2016, y con la audiencia final a pocos meses vista".



Por eso, anunció que estudiará los próximos movimientos que hará para "poner de manifiesto esta presión incausada e indebida". En el proceso de arbitraje, según Naturgy, "ya se han formulado los escritos de demanda, contestación y réplica, habiendo presentado Colombia hace sólo unos días su escrito de dúplica y encaminándose el proceso hacia la vista principal antes de ser dictado un laudo".



EFE