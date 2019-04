Netflix busca sugerirle contenido según su estado de ánimo

“Queremos abrirte mundos de historias diferentes, dependiendo de tu estado de ánimo”. Con esas palabras, Todd Yellin, vicepresidente de innovación de productos de Netflix, plantea uno de los objetivos más ambiciosos que tienen.



En el evento Labs Day, que realiza anualmente Netflix, ejecutivos de la plataforma presentaron en su sede de Los Ángeles sus más recientes proyectos, entre los que se destacó el esfuerzo por perfeccionar la personalización del servicio.

Yellin argumenta que, gracias a que el entretenimiento en internet es diferente a la televisión tradicional, es posible una relación “bidireccional” con el usuario, que dé mayor espacio a la interacción. Una muestra es Bandersnatch, el episodio interactivo de Black Mirror en el que es posible tomar decisiones por los protagonistas, pero también lo es la forma de navegar al abrir la app de Netflix en casa.



(Lea: Netflix facturó US$344 millones en los primeros meses del año)



La apuesta es clara: “Queremos potenciar Netflix con la personalización”, indica Yellin, quien argumenta que una de las formas es mediante la diversidad en la oferta. El ejecutivo explica que es clave entender que a veces, las personas buscan algo para ver con sus amigos, pero hay ocasiones en que quieren inspirarse o despejar su mente luego de una larga jornada.



Hoy, Netflix cuenta con más de 139 millones de usuarios en el mundo, y mientras unos prefieren ver series de dramas adolescentes, otros optan por películas de terror. Por esto, el director de producto de la compañía, Greg Peters, dice que el objetivo es brindar “entretenimiento en tus términos”.



(Lea: Netflix hará una serie basada en 'Cien años de soledad')



“Estamos innovando constantemente en cuanto a cómo les presentamos nuestros contenidos a los usuarios y cómo los ayudamos a descubrir lo que creemos que será asombroso para ellos, el show correcto, la película correcta”, dice Peters. “Puede ser un programa que quizás no hayas considerado antes porque está en un idioma diferente o es de otro país. Pero como sabemos lo que te gustará de ese programa, podemos recomendártelo de forma atractiva”, agrega.



Desde el equipo de diseño de la plataforma hasta el de producto están trabajando en que las piezas promocionales, el doblaje y la descripción de las series y películas se enfoquen en ofrecer un servicio especializado para cada usuario.



Por un lado, están trabajando en que el texto que acompaña los shows responda a las formas como una persona usa el servicio de streaming. Por ejemplo, para alguien que regularmente entra a Netflix cuando llega a su casa después de trabajar, las descripciones de las sugerencias serán más cortas debido a que probablemente está cansado y no quiera leer mucho.



(Lea: Suscripción a Netflix se podrá pagar mensual en la factura de Movistar)



Por el otro lado, la plataforma diseña distintas imágenes para promocionar un mismo contenido. Así que una serie o película se divide por sus temáticas, por ejemplo, ‘lucha de clases’ o ‘drama’, y de acuerdo con cada una se crean piezas gráficas para que al presentarle el contenido al usuario, el algoritmo analice sus hábitos de consumo y los de perfiles similares. Así, la compañía espera ofrecer un ‘poster’ o tráiler acorde con los gustos e intereses de cada cliente.



“Queremos asegurarnos de que la imagen que les presentamos resuene con ellos de una manera muy personal”, explica Elizabeth Goldstein, del área de producto creativo.



Sin embargo, a la par que suena ambicioso que el servicio de video en línea llegue a afinar su personalización y algoritmo al punto de realizar sugerencias según el estado anímico, esto también puede significar un mayor acceso a los datos e información de sus clientes. Frente a esto, Netflix ha dicho que no perfila la información recogida de manera individual, sino que almacena hábitos de consumo.



Cada vez que usted abre Netflix, verá no solo sugerencias diferentes a las de sus amigos, sino una interfaz con un diseño casi hecho a su medida.



MARÍA PAULINA ARANGO MARTÍNEZ

REDACCIÓN TECNÓSFERA