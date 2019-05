Netflix, YouTube y WhatsApp mandan en comunicaciones

La idea de entender cuál es el impacto de las aplicaciones utilizadas para la transmisión de audio, video y otros contenidos a través de internet en el futuro del sector TIC en el país, sirvió para ver si realmente los servicios Over-the-Top (OTT) han cambiado el consumo de los colombianos en telefonía, mensajería y televisión.



La evaluación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) usa modelos econométricos para determinar si se presenta un efecto de sustitución en los servicios por potencial presión competitiva de las plataformas.

Como primer gran resultado, son tres las aplicaciones: Netflix, YouTube y WhatsApp las líderes en las comunicaciones el país y aunque su uso crece, por ahora no se evidencia un fenómeno de sustitución entre los servicios tradicionales.



(Lea: Esto ha recibido la Dian por impuestos a plataformas como Netflix)



SUSCRIPCIÓN DE TV Y NETFLIX COMPARTIDO



En el caso de la televisión, una de las hipótesis era el cambio en el consumo de las plataformas de video por la televisión de manera tradicional, y allí el estudio muestra que el 72% de los colombianos cuenta con servicio de TV por suscripción, que 42% usa aplicaciones para consumir contenidos audiovisuales, 12% de los hogares cuenta con la señal TDT, como el sistema más avanzado disponible y el 13% recibe únicamente la señal de TV análoga.



Así mismo, se identificó que solo el 2% de usuarios ha cancelado sus servicios por usar aplicaciones como Netflix, plataforma que tiene una penetración del 15%. Además, 13 de cada 100 personas que usan esta aplicación acceden al servicio a través de la cuenta de un amigo o familiar fuera de su hogar.



(Lea: La nueva y muy útil restricción de WhatsApp)



Entre los usos del televisor en el hogar para las aplicaciones, la favorita para el uso de video es YouTube, en el caso del tipo de contenido predilecto por los colombianos el 56% de los canales con vistas son los de música, de hecho el primer lugar en marzo de 2019 es del cantante J Balvin, con más 13 millones de suscriptores y más de 11 millones de vistas.



En el caso de las plataformas con pago, Netflix es la líder, pues el 15% de los colombianos la usa para ver series, películas y documentales, pero un 2% de los encuestados acceden con la cuenta de alguien fuera del hogar.



“Es por el contenido que no se ha dado esa sustitución en la TV, a los colombianos nos gusta ver deportes, reality shows y novelas, esos son contenidos que están en la televisión abierta o por suscripción y que los ciudadanos prefieren ver por ese vía, porque aún no se pueden ver por las plataformas de pago”, explicó Carlos Lugo, director ejecutivo de la CRC.



(Lea: Netflix busca sugerirle contenido según su estado de ánimo)



EL REY EN LA MENSAJERÍA



Para el caso de la comunicación por medio de los teléfonos celulares, se evidenciaron dos tendencias; la primera es que el 61% de los colombianos tiene comunicación vía mensajes de texto por medio del operador, estos pueden ser los de las entidades bancarias o los comerciales que llegan a diario.



En el caso de las aplicaciones para mensajería, el 60% de los encuestados las usan y allí WhatsApp es el rey con el 97%. El resto hace el envío a través de Facebook, Instagram , Skype y Snapchat.



El caso en la penetración de los smartphones todavía llama la atención pues en el país 26% de los colombianos no tiene uno de esos equipos.



El 48% de los entrevistados sí cambió el medio de envío de los mensajes, 15% no usa ninguna aplicación de mensajería instantánea y además el 27% de los colombianos tiene el beneficio de las aplicaciones incluidos en su plan de datos.



El cambio en el uso de la telefonía o voz en el móvil no es fuerte, el 95% de las personas en el país usan el servicio de voz de su operador, mientras que el 49% hace llamadas por medio de las aplicaciones y en ese caso, WhatsApp también es la favorita para mantener la comunicación.



En el uso de aplicaciones para llamar, también figuran Facebook, Skype y otras como las propias de los sistemas operativos tipo Facetime o Hangouts.



Sobre los futuros cambios en los planes de voz con los operadores, solo el 10% de los colombianos piensa cancelar su plan y al hacerlo, la mitad argumenta que es por es el costo del servicio, mientras que un 22% señaló que es porque no lo usa.



La justificación en la disminución del uso de voz está en que los usuarios prefieren chatear que llamar.



“El análisis muestra que la dinámica entre operadores tradicionales y plataformas es más intensa, los consumidores tienen más opciones y eso va a generar, posiblemente, cambios significativos en los próximos años”, agregó Lugo.