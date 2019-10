‘No es fácil comprar un tornillo’

Desde 1979 Mundial de Tornillos ha comercializado en el país todas las referencias de tornillos y las herramientas que se utilizan en las grandes construcciones del país y, también, las que son indispensables en los hogares colombianos.



Julián Cardona, subgerente de la compañía, y Juan Camilo Cardona, gerente de mercadeo y asistente de gerencia, conversaron con Portafolio sobre el recorrido de la empresa en estos 40 años y las claves para crecer en medio de un sector especializado.



¿Qué es esencial para que una empresa familiar perdure?



Nosotros somos la segunda generación, mi padre fundó la compañía. Una de las cosas importantes para que una empresa permanezca en el tiempo es tener siempre los cargos y roles claros, de cada uno, es fundamental el gobierno corporativo, uno debe tratar de aplicarlo y debe pasar de generación en generación.



El fundador crea su compañía, la segunda generación tiene que seguir con el legado y hacerlo crecer, en ese paso se pueden encontrar ciertas discrepancias, pero donde comienza a volverse relevante y se define qué tan sostenible va a ser la compañía es de la tercera en a delante. Es muy importante la comunicación, el respeto y ese concepto de gobierno corporativo.



Se especializan en importación y distribución, ¿alguna vez fabricaron?



En los comienzos mi padre arrancó comercializando, pero a la vez, realizaba tanto fabricaciones especiales como recubrimientos, a través del tiempo se fue dando cuenta que lo más óptimo era importar, entonces acabó con fabricaciones especiales y se quedó con recubrimientos, para luego importar todo porque el producto venía de mejor calidad.



Nosotros traemos de Italia, de China, de Estados Unidos, de España, de Taiwán. En este momento somos netamente comercializadores. No importa qué país sea, en cada lugar se pueden encontrar de todas las calidades, y en eso nos concentramos, ofrecemos altos estándares de calidad y nuestros productos cuentan con un alto desempeño.



Gracias a eso no hemos tenido nunca ningún reclamo por calidad de producto en estos 40 años.



¿Cuántos puntos de distribución tienen en este momento?



Tenemos 17 puntos de venta. Estamos presentes en 5 regionales con los cuales atendemos a todo el país.



Contamos con un equipo de asesores comerciales, arquitectos e ingenieros que atienden los grandes proyectos de construcción y así comercializamos, tenemos unos centros logísticos donde despachamos la mercancía para tener un abastecimiento.



Abriremos un nuevo centro de distribución que cuenta con 8.000 posiciones, semiautomatizado, este punto nos va a permitir atender mejor el mercado actual. Estará ubicado en el municipio de Funza, Cundinamarca, que es el nuevo sector productivo y hacia donde están migrando gran parte de las compañías industriales.



¿Qué otros proyectos están desarrollando?



Acabamos de terminar la ampliación de la sede del Atlántico, en Barranquilla, ahorita vamos a arrancar con la de Medellín. Adicionalmente para fin de año estaremos abriendo una nueva tienda, también en Funza, a parte del centro de distribución que comentaba.



En los próximos años vamos a estar presentes y abriendo en las principales ciudades industriales con puntos de comercio, lo cual le va a permitir a la industria y a la ferretería que es nuestro mayor mercado, tener un mejor abastecimiento.



Buscamos una mayor generación de empleo porque cada ciudad donde abrimos trae consigo la apertura de nuevos puntos de negocio, compra de vehículos y de espacio y oportunidades laborales para la gente de estos territorios.



Para 2020, Mundial de Tornillos espera ampliar operaciones en el Valle del Cauca.



¿Cómo crecer en un sector tan especializado?



De hecho, venimos con un crecimiento sostenible de un 8% en los últimos 5 años.



Los que acuden a nosotros saben que no nos van a comprar solo por la calidad sino que hacemos algo muy valioso, nuestro trabajo en logística, es algo que nos destaca, pero lo más importante es nuestro manejo de asesorías.



Hay que tener en cuenta que nuestro sector es 100% especializado, y no es fácil encontrar el conocimiento, por decirlo así, para comprar un tornillo.



Las personas muchas veces piensan que un tornillo solo es una referencia y sirve para todo, y lastimosamente no es así, nuestro portafolio tiene hasta 18.000 referencias de tornillos y herramientas tenemos unas 2.000, todos son para diferentes usos y aplicaciones.



¿Cuál ha sido el producto estrella?



La tornillería indudablemente es nuestra insignia, y allí el grado 5.



Se llama grado porque es el tipo de aleación que utilizan los metales al hacer la colada y con la colada sale el metal, con el metal se hacen los troqueles y con los troqueles el tornillo.



Se puede utilizar para fijación, es un tornillo que no es 100% rígido en estructura, pero tampoco es 100% flexible.



Se usa, por ejemplo, en un puente, pero que no necesite una fijación de alta tensión porque si no ya tenemos que hacer cambios estructurales, muchas veces también en el parachoques de los carros, este por su condición tiene varias aplicaciones.



¿Cómo se ve Mundial de Tornillos cuando cumpla 80 años?



Además de seguir trabajando y liderando en Colombia, nos vemos ya como una multinacional con operaciones en Latinoamérica y con presencia en Estados Unidos, y quien quita saltar a Europa.