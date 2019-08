Norma incursiona en los juegos didácticos

Divertimente es el nombre de la nueva línea de productos que lanza Norma. Se trata del desarrollo de la categoría de juegos didácticos, según explica Luis Fernando Otero, presidente de Carvajal Educación.



¿Qué dicen los estudios sobre la marca Norma?

​

El consumidor dice que es una marca muy confiable, querida y entrañable. Si le dijera que la pintara con alguna figura, lo haría con un corazón porque ha crecido con ella y está asociada al tema de educación.



¿Cómo es Norma?

​

Hoy es una compañía de marcas, donde la principal es Norma pero tenemos otras icónicas como Kiut y Jean Book. Y tenemos otras que han crecido mucho. En la línea de arte, nuestros colores son los más vendidos en Colombia, son número uno en México, y en Ecuador nos va bastante bien. Además, hemos ido complementando el portafolio con productos como marcadores y plastilina. Para la oficina tenemos hasta papel carbón de la marca Norma. En total, tenemos el portafolio total de unas 700 referencias y operamos en 9 países.



​¿Y qué representa Norma para el Grupo Carvajal?



Nos llamamos Carvajal Educación y trabajamos al lado de Carvajal Empaques, Carvajal pulpa y papel –que es Propal– , Carvajal Tecnología y Servicios y Carvajal Espacios.

Carvajal Educación es uno de los segmentos ‘core’ de la compañía, en donde nos hemos expandido y en donde tenemos apuestas de crecimiento.



¿Qué cifras manejan?

​

Si se mira dónde se compite, uno se da cuenta que son mercados maduros y que no crecen a dígitos altos. Lo que nos hemos propuesto en Carvajal Educación es crecer mucho más allá de un crecimiento orgánico. Entonces, nos fijamos la meta de expandirnos un 50% en los ingresos de la compañía en tres años y esa visión es la que estamos persiguiendo.



Vamos por buen camino, vamos avanzando año a año, lo cual es bueno. La meta se debe cumplir en el 2019. Nuestras posiciones de mercado siguen siendo de liderazgo y donde estamos jugamos un rol importante.



Además, hemos mejorado nuestros sistemas de distribución, lo que nos ha permitido crecer a más de doble dígito. También hemos buscado hacer la operación más rentable y más eficiente.



¿Cómo van a cerrar el año?

​

Nosotros seremos una compañía de 550.000 millones de pesos en el 2019.



¿Cumplirán la meta?

​

Yo creo que sí. La cumpliremos en tres de las cuatro regiones en donde operamos. Todavía estamos por confirmar la meta de Colombia, que es el país más retador. Es que en estos tres años, por ejemplo, el país ha pasado por guerras de precios, entonces nos hemos dedicado a crecer en lo que nos genera valor.



¿Cuáles son las otras tres regiones?

​

México, Centroamérica y Ecuador. Posiblemente en Colombia no terminemos con un 50% de aumento, pero por lo menos podemos estar en 20%.



¿Y tienen nuevos objetivos?



Fijamos la meta 2019- 2022 y nuestra aspiración es aumentar 50% el Ebitda de la compañía. Eso significa un crecimiento de los ingresos de entre 25% y 30%.



¿Qué línea presentan?

​

Es una plataforma de juegos de aprendizaje, llamada Norma Divertimente.



¿En qué consiste?

​

Lo primero que hay que decir es que la categoría de juguetes es tres veces más grande que el mercado del cuaderno en Colombia. Y se estima que en el mundo y dentro de la categoría general, los juegos de aprendizaje representan el 17% del mercado, con crecimientos, año contra año, superiores al 10%.



Entonces, esta categoría aumenta porque los padres buscan tiempo y espacios para interactuar con sus hijos, a fin de desplazar el interés por la oferta digital.



Estos juegos están basados en la filosofía Steam que traduce ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Con este método, los juegos estimulan el talento en estas habilidades cognitivas. Esta es una tendencia que va desde el aula de clase hasta los espacios lúdicos. La clave es que el niño se divierta.



¿Competirán con marcas internacionales como Hasbro?

​

No, porque el mercado que desarrollamos es el de juguetes didácticos.



¿Cómo desarrollaron este producto?



Desde hace tres años empezamos con esta idea y nos tomó dos años hacer la investigación y desarrollar el portafolio. Fuimos a ferias, miramos la tendencia global y consideramos que con las credenciales de Norma se podía sacar adelante esta línea.



Encontramos los proveedores en Asia, Estados Unidos y Colombia. Lanzamos la línea hace un año a manera de piloto y las primeras aproximaciones al mercado fueron bastante buenas. Montamos islas de Divertimente en algunos centros comerciales.



¿Cuál es la expectativa en términos de negocio con esta marca?



Es que uno de cada 10 hogares compre al menos dos veces al año. La intención es conquistar al consumidor. La transacción promedio de la categoría de juguetes es de $35.000.



¿Les interesa penetrar el mercado institucional?



Gracias al contacto con colegios y maestros, ha despertado el interés, especialmente en jardines infantiles. Y algunas empresas han buscado la marca como regalo de Navidad para los hijos de los colaboradores.



¿Esto va a estar en otros mercados?



Sí, empezamos con los pilotos en Ecuador para probar una forma distinta y lazamos tiendas propias en ese país. La idea es ver si para Centroamérica y a México adoptamos el modelo colombiano, el ecuatoriano o un híbrido.



¿Es viable montar también tiendas en Colombia?



Puede ser una alternativa.