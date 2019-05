Novedades para las empresas en la era digital

Impulsando la economía de la experiencia (XM) a través de su reciente adquisición de Qualtrics, la multinacional SAP, experta en proveer software de aplicación empresarial, llega con una lista de novedades para sus clientes, entre las que se incluye un desarrollo con Apple y nuevas actualizaciones de su reconocida plataforma SAP Hana.



En medio de su reciente conferencia anual Sapphire Now, que se desarrolló en los primeros días de mayo en Orlando (Florida), la compañía alemana dio un énfasis especial a promover la llamada gestión o economía de la experiencia de la mano de Qualtrics, la cual hace parte de SAP desde hace aproximadamente tres meses.



(Empresas de la región lideran en innovación de la mano de SAP).



El punto focal de este modelo es el uso combinado de los datos operativos y los de la experiencia de cada compañía, con el fin de mejorar aspectos fundamentales en los negocios como el cliente, el producto, la marca y el empleado.



En el portafolio de servicios, SAP incluyó diez ofertas que están enfocadas en la economía de la experiencia, entre las cuales se encuentran: cuatro encaminadas a los clientes, tres a la investigación de mercados y las restantes se dirigen a los empleados. Estas permiten escuchar de primera mano las emociones e intenciones de los consumidores y los diferentes actores dentro del negocio.



“Las compañías que ganarán serán las que entiendan cómo los datos de la experiencia y los operativos se combinan para contar la historia de lo que sucede, por qué ocurre y cómo actuar en tiempo real para entregar resultados empresariales innovadores”, señaló Ryan Smith, cofundador y CEO de Qualtrics, durante el Sapphire Now.



En las alternativas que podrán encontrar las empresas en este modelo de XM están el de centralizar los datos de la experiencia de los clientes, los empleados u otro actor relacionado en el negocio en sistema único para toda la compañía, con el fin de escuchar de primera mano sus verdaderas percepciones.



Así mismo, está la conexión de los datos de la experiencia, el de las operaciones y los procesos dentro de las empresas. Esto busca entender a mayor profundidad por qué sucede alguna situación, detectar nuevas tendencias dentro del negocio y recomendaciones para mejorar los procesos que no presentan los mejores resultados.



NUEVA ALIANZA CON APPLE



Una de las sorpresas que reveló la edición número 30 de Sapphire Now a la cual asistieron más de 22.000 personas de aproximadamente 90 países, fue la inclusión de Core ML, el desarrollo de aprendizaje automático o ‘machine learning’ de Apple, en el SAP Cloud Platform SDK para iOS, el cual permitirá que las empresas hagan aplicaciones para el sistema operativo en mención de forma más personalizada y con el soporte de la tecnología de SAP Leonardo.



Esta innovación, que estará disponible dentro de un mes, permite descargar estos modelos de aprendizaje automático en los dispositivos de Apple, como iPhone y iPad, para que se puedan ejecutar sin necesidad de estar conectado a internet.



Con este convenio, la compañía alemana anunció la reconstrucción de las aplicaciones móviles más populares de SAP SuccesFactors y SAP Concur, las cuales se podrán desarrollar de forma nativa en iOS. Del mismo modo, se incluirá una oferta para los dispositivos Mac.



TRANSFORMACIONES DE SAP HANA



La plataforma de datos de negocio de la multinacional alemana, SAP Hana, también llega con una inclusión del servicio en la nube. SAP Hana Cloud Services ofrece el desempeño de la base de datos, combinada con la virtualización de los mismos, con el fin de brindar mayor flexibilidad en la administración de esta información.



Con esta novedad, el servicio de una de las plataformas más destacadas de SAP podrá estar disponible para compañías de diferentes tamaños, y no principalmente para las grandes firmas como se venía haciendo.



“Teníamos en mente un principio clave: diseñarlo para que sea simple y vaya más allá de los profesionales de TI que trabajan en un almacén de datos a cualquier persona en una empresa que quiera trabajar con datos”, detalló Gerrit Kazmaier, vicepresidente senior de SAP Hana y Analytics.



(Google Cloud y SAP lanzan concurso para emprendedores sociales).



A estas innovaciones se unió el lanzamiento de SAP Data Warehouse Cloud, el cual permite unir datos heterogéneos para buscar una solución. Con esta plataforma, las organizaciones podrán tener un acceso rápido al panorama de datos y diferenciarlos a través de las líneas de negocio.



PROYECTO EMBRACE



De la mano de Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud, SAP lanzó el proyecto Embrace, el cual por medio de SAP S/4Hana, busca acercar a los usuarios a la nube, con recomendaciones sobre el tipo de plataforma, servicio y software de la compañía que más se adapta al modelo de negocio.



Entre las aristas del proyecto está la solución, a través de un conjunto de servicios que permiten integrar, organizar y extender los sistemas de SAP y aplicaciones de terceros en la nube. También, se contempla la arquitectura de referencia, el cual por medio de un plan técnico permite incluir los componentes de las plataformas de SAP y hyperscaler.



Embrace también busca incluir los viajes aprobados por el mercado, el cual consiste en una hoja de ruta creada para SAP S/4Hana; y los nuevos servicios de SAP MaxAttention y SAP ActiveAttention, que permite a los clientes ejecutar en la nube o en una infraestructura híbrida hasta un hyperscaler.



María Fernanda Arbeláez M.

Enviada Especial

​Con invitación de SAP Orlando.