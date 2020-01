Pedir aportes de forma profesional para causas sociales, una tendencia

El experto Marcelo Estraviz, del Instituto Donar de Brasil, quien estuvo recientemente en Colombia, explica la importancia de profesionalizar la gestión de las donaciones para mejorar la operación de entidades que se dedican a causas socioambientales, bajo el concepto del ‘fundraising’.



¿Cómo se evoluciona en donaciones?



Somos generosos por naturaleza, pero solo nos movemos cuando hay una solicitud explícita o una emergencia evidente. En ese sentido, lo que está evolucionando en nuestra región es el arte de pedir, más bien su profesionalización. Una mezcla de técnicas de marketing directo clásico y mensajes persuasivos de la era digital.



¿Qué es fundraising?



Es la tarea de pedir dinero de forma profesional para causas socioambientales. Los fundraisers son profesionales dedicados a convencer y mantener donantes para que las ONGs donde trabajan tengan los recursos suficientes.



¿Qué tan desarrollado está el concepto en Colombia?



La región en general está muy lejos del desarrollo que existe en Estados Unidos. En los últimos 20 años se avanzó mucho en Brasil a través de la creación de la asociación de fundraisers, libros publicados sobre el tema, con casos locales, y mucha formación. En México los avances son más tímidos porque se basaron en las experiencias de su vecino y no en las locales. Argentina tiene características especiales. Hay más donantes que la medias de la región, y esto es resultado de algunas ONGs internacionales que difundieron el hábito de donar ‘online’. Colombia puede, a partir de la experiencia avanzar mucho más rápido que los demás países.



¿Qué barreras existen?



Las psicológicas. Las ONGs no deben dejar de pedir creyendo que no hay cultura suficiente de donación en el país, o que no hay estructura o conocimiento. Para conseguir donaciones, hay que pedir. Recibirás muchos ‘no’, pero los ‘sí’ suficientes. Claro que una condición de colaboración entre ONGs puede contribuir en acelerar el desarrollo del sector así como una cámara de comercio local desarrolla empresarios del lugar. Y también mecanismos de confianza, como certificaciones y sellos de calidad. En Brasil el premio a las mejores ONGs y el sello de transparencia en gestión ayudó a la toma de decisiones para donar.



¿Las fundaciones de las empresas son una buena vía para hacer aportes?



Depende. Hay empresas que con su fundación hacen una buena labor de estimular el sector social a mejorar la calidad de sus tareas, disputando sus recursos. Pero hay fundaciones que al dedicar sus fondos solamente a su propia fundación, dejan de hacer fluir los recursos financieros para la sociedad y eso es muy importante.



¿Apoya el asistencialismo?



No estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con el hambre, las injusticias, la guerra... La cuestión no es ,si eso nos gusta o no, es cómo cambiar una situación de forma sistémica. En Brasil se dice que no hay que dar el pescado y si enseñar a pescar. Pero hay casos que si no das el pescado el futuro pescador muere de hambre antes de aprender. Pero eso sí, siempre hay que crear condiciones para que eso sea un primer paso para que la persona se capacite.



¿Qué recomendación hace a instituciones para verificar que sus recursos estén bien dirigidos y utilizados?



Es saludable desconfiar. Lo que no es saludable es la parálisis por el análisis. Si quieres donar a determinada ONG pero no estás seguro de eso, puedes ir a visitarla, o preguntar a más personas sobre ella, o buscar en Google qué dicen sobre su labor.



Lo que vamos a implementar en 2020 en Colombia es un instrumento de evaluación de las ONGs, para contribuir con la toma de decisión por parte del donante. Pero el último análisis, la decisión es siempre de la persona, y hay que ir atrás de la información si quieres hacer diferencia con tu contribución.



¿Las ONG’s deben ser autosostenibles?



La autosostenibilidad no existe en realidad. Los gobiernos necesitan del dinero de nuestros impuestos. Las empresas, del dinero de la venta de los productos y servicios. Las ONGs viven de nuestras donaciones. Siempre es un trueque, un intercambio.



En el caso de las donaciones, no ganamos servicios públicos como con los gobiernos o un pantalón o una hamburguesa como con las empresas. Ganamos sentido de pertenencia, de contribuir con el cambio. Eso es subjetivo, por eso es una tarea más difícil que las demás.



No puedo obligar a un donante, como hacen los gobiernos con los impuestos, ni le doy algo a cambio (aunque hay ONGs que venden productos también en su mix de financiación y eso también es válido). La profesionalización es fundamental por eso. Salir del modelo de limosna, muy común en nuestra región, y pasar a ofrecer ese sentido de pertenencia, de contribuir a un país y a un mundo mejor.