Peiky: con una tecla le ayuda a gestionar sus ventas en internet

Peiky, la aplicación creada hace apenas poco más de un año para ayudar a los emprendedores, personas y corporaciones a vender sus productos por redes sociales, ya planea nuevos servicios y una expansión a un par de países en América Latina.



Hernando Varón, gerente del emprendimiento, habla con Portafolio.co acerca de su funcionamiento y hasta de una patente en Estados Unidos, con desarrollo 100% colombiano.



Lea: (¿La revolución 4.0 transformará el emprendimiento en el país?)

¿Qué es Peiky?



Es una herramienta creada para gestionar las ventas de bienes y servicios vía chat de todas las personas que utilizan las redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest para tal fin.



Lea: (La colombiana con una compañía que factura 55 millones de dólares)



¿Y qué hace específicamente?



Nosotros somos un teclado con el que pretendemos eliminar todas las fricciones asociadas a vender por chat como la atención a los clientes, la gestión adecuada del catálogo de productos, poder despachar, solicitar pagos y todo ese proceso que se hace de forma artesanal por chat.



Nosotros lo automatizamos en la tecla de un Smartphone y todos los vendedores la pueden descargar a través de una aplicación. Con tres sencillos pasos se pone en funcionamiento.



Las ventajas para los vendedores son: respuesta rápida a los clientes, ayudarles a concentrar la información de sus clientes, ayudarles a saber en qué estado está una venta y permitirles administrar todo el portafolio de sus productos.



¿Cómo funciona?



Muy fácil: descarga la aplicación, activa el teclado y configura toda la información asociada como vendedor a tu tienda. Lo que hace Peiky después es que en todas las aplicaciones sacas un teclado en donde están todas las herramientas asociadas que te van a facilitar las ventas vía chat.



¿Esto cómo ayuda a los emprendedores?



Les facilita la venta a través de las redes sociales porque pueden configurar toda su tienda en el teclado de un teléfono para poder vender: predeterminar las respuestas a los mensajes que siempre preguntan los clientes, por lo que se vuelven automáticas, poder ver el catálogo de mis productos en el teléfono para vender a través del chat con la ventaja que todo está en la nube y no ocupa espacio en su teléfono.



¿Cuál fue la necesidad para crear Peiky?



En América Latina hay más de 80 millones de personas que están utilizando los chats y las redes sociales para vender bienes y servicios, y no había ninguna herramienta que les permitiera optimizar ese proceso de venta. Tenían que tener decenas de respuestas preparadas para cada cliente y buscar cuál era la más apropiada.



Unos buscaban respuesta por respuesta, otros envían PDFs con todas las respuestas a una pregunta, enviaban foto de cada producto. Aquí tienen todo automatizado: las respuestas, productos, pagos, envíos, información al cliente. Todo lo que ayuda a cerrar una venta: comunicación, pago, envío.



Además les brindamos big data para que conozcan mejor a sus clientes y puedan entender cómo manejar mejor su negocio. Todo eso sin salirse de su teclado del celular. La ventaja es que para el comprador el proceso se ve más fácil y no tiene nada que ver con Peiki.



¿Tienen en mente un nuevo servicio?



Sí. Se va a llamar Peiky empresas, está dirigido a todas estas compañías que también tienen una última milla y que utilizan los chats para poder vender bien esos servicios.



Tiene dos objetivos: que la empresa sepa qué clase de comunicación se está manejando en ventas y proveerles la información de los clientes a los vendedores para que sepan acerca de preferencias de consumo, etc., con el fin de que puedan tomar decisiones que ayuden a aumentar las ventas.



Peiky le permite a la empresa configurar todos los catálogos, los vendedores descargan la aplicación que ya tiene configurada la herramienta y pueden hacer uso del teclado para poder vender cualquier bien y servicio. Así puedo tener más control sobre lo que se ofrece, vende y lo que están diciendo los clientes.



¿Qué gana la empresa vendedora con esto?



Peiky permite configurar lo que la empresa quiere que hablen de sus productos y marca. Controla la comunicación que se hace de sus productos y servicios por esos medios informales, que son los chats y puede conocer la información de con quién están hablando sus vendedoras.



¿Qué han logrado con los clientes hasta el momento?



Que las personas vendan más y aumentar hasta en 20 veces el nivel de atención y respuestas a sus clientes.



¿Cuánto llevan en el mercado y cuántas personas trabajan con ustedes?



Llevamos un año y dos meses. Somos más de 100 profesionales produciendo tecnología colombiana para el mundo. Un equipo interdisciplinario en tecnología, mercadeo, comercialización y operaciones, entre otras funciones.



¿Cuál ha sido el crecimiento?



Tenemos unos 50.000 usuarios registrados hasta el momento.



¿Ya tienen pensada una expansión?



Nuestros próximos pasos con México y Perú a finales de este año.



¿Cuál ha sido la inversión?



Hemos cerrado dos rondas de inversión con unos tres millones de dólares. La primera con inversionistas locales y la segunda con extranjeros. Ha ayudado que tenemos nuestra propia patente.



¿En qué consiste la patente?



Es en Estados Unidos y somos los primeros en el mundo que tenemos el derecho a comercializar una herramienta de comercio electrónico embebida en el teclado de un teléfono. Es un invento 100% colombiano.



¿Cómo van las utilidades?



No estamos enfocados en cobrar por el uso de la solución. En estos momentos estamos enfocados en penetrar el mercado, esperamos poder llegar a los 200.000 usuarios en el segmento corporativo y poder incrementar a unos 100.000 usuarios la base de clientes emprendedores.



¿Qué otros servicios piensan proporcionar?



Tenemos pendiente un lanzamiento con el cual vamos a garantizar el envío de esos productos desde el mismo teclado del teléfono para poder completar ese ciclo de venta.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co