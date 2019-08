“Pensar en lo que nos une para construir un mejor país”, ACM

Con el ánimo de enviar un mensaje de país, de unión y pensar en lo que nos une y no en lo que nos divide, la industria minera colombiana lanza a toda la opinión pública un video de 40 segundos titulado ‘Pensemos en #LoQueNosUne’.



Esta iniciativa surge como respuesta a la polarización que se vive en el día a día en Colombia en redes sociales, medios de comunicación donde se evidencia que todos los días estamos conversando sobre lo que nos separa como individuos y no en lo que nos une como colombianos.



“Nuestro país atraviesa por un momento de cambio, una transición que será fundamental y decisivo para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Unámonos, esta es una invitación para todos los ciudadanos, la industria en general, los líderes de opinión, el Gobierno Nacional, los medios de comunicación, entre otros”, afirmó Juan Camilo Nariño, Presidente de la Asociación Colombiana de Minería.



La agremiación enfatizó en que este es un llamado a la construcción de acuerdos y consensos que pongan en la agenda pública nacional el verdadero sentir de los colombianos; alinear esfuerzos para sacar adelante los temas que necesita el país, como la generación de empleo, la seguridad, mejor acceso a educación, salud y por supuesto paz y tranquilidad para los ciudadanos.



“Los meses que vienen estarán permeados por la contienda electoral y por eso nuestra invitación es a que se construya sobre el potencial que tiene el país y dejemos atrás las discusiones polarizadoras que no han hecho otra cosa que enfrentarnos entre familias, amigos y sociedad” puntualizó Nariño Alcocer.



Sobre la campaña #LoQueNosUne el 9 de mayo, La Asociación Colombiana de Minería lanzó, durante la quinta versión del Congreso Nacional de Minería, la campaña #LoQueNosUne, una iniciativa que invita a comunidades, empresas y gobierno a pensar en las cosas que los unen como colombianos y no en las diferencias; esta campaña también busca visibilizar cómo el sector minero colombiano ha sido una industria que le ha aportado al país desde cuatro ejes fundamentales (emprendimiento; educación y equidad; sostenibilidad; y deporte y la cultura).



La industria minera colombiana, representada por la Asociación Colombiana de Minería, no solo busca hacer un llamado de unión en 40 segundos, si no también ratifica su posición de seguir impulsando como colombianos un mejor país para las futuras generaciones.