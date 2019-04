Personalización y asesoría a empresas, retos de Compensar

Hasta finales de junio, Néstor Rodríguez, estará al frente de la caja de compensación Compensar, luego de casi 37 años de labores, de los cuáles 16 han sido en la dirección. El ejecutivo analiza la situación de la entidad y del sistema.

¿Cómo está hoy la Caja?



Quisiera fijarme en tres datos importantes. Entre distintas poblaciones como las afiliadas a las cajas, a la EPS, o las que tienen relación con nosotros, porque el Distrito nos contrata porque son comunidades no afiliadas a las que llegamos con los recursos que la ley nos obliga, llegamos a 4,5 millones de personas.



El segundo dato para destacar es que cuando uno mira la características de los servicios como salud, recreación y créditos, se ve que entre el 86 y el 87% de lo que hacemos está focalizado en personas que ganan menos de 4 salarios mínimos y cerca del 68% en personas que ganan menos de 2 salarios.



Con esto quiero decir que la acción de Compensar en particular, pero en general de las cajas, se focaliza en las personas de menores ingresos, con lo cual se cumple parte del propósito.



¿Cómo se ha logrado eso?



Esas cifras son el resultado de la confianza de los empresarios. En Bogotá tenemos cerca de 93.000 empleadores de todos los niveles. De ahí, resalto que cerca del 83% tiene menos de 10 trabajadores. Lo importante es que confían en nosotros.



Cuando se miran todos los datos se concluye que Compensar es la caja número uno del sistema y la de mejor reputación en el sector.



¿Qué queda a futuro?



Muchas cosas. Hay un reto conceptual que estamos desarrollando.



Veníamos acostumbrados a decir que bienestar es un conjunto de servicios que se ponen a disposición de la gente y que los afiliados los van a utilizar.



Hoy en día estamos en el propósito de diseñarnos y pensarnos como una plataforma integral de bienestar que, más bien, le permita a la gente en una conversación con nosotros, prestar servicios o aliarnos con otros que los tengan, para cumplir las expectativas.



¿Profundizar en la personalización?



Sí, pero no solo en términos individuales o de los afiliados, porque también hay que pensar en el empresario, ya que también es uno de nuestros objetos. Nosotros debemos decirle al empresario que somos su mejor herramienta para la productividad y el bienestar de sus trabajadores, luego somos fundamentales para que crezca más.



Todo es automatizado y digital, pero eso nos tiene que llevar a pensar sobre el ser humano y en ese sentido las empresas deben procurar personal más satisfecho en sus organizaciones para ser más productivas. Esa es una de las labores en la que queremos ayudar a los empresarios y esa es una tarea del futuro.



¿El sistema de las cajas debe revisarse a la luz de opiniones sobre altos costos laborales para las empresas?



Esa es una discusión ideológica porque hay suficiente información para demostrar que dentro de cierto límite es irrelevante el tema del costo o no costo, en función de la calidad de vida de la gente y de la productividad. Además, es una discusión equivocada al futuro porque estamos viendo que las relaciones laborales están cambiando radicalmente en función de los nuevos modelos de producción. De otro lado, desde su origen es un mecanismo solidario porque recogemos de toda la nómina y le damos a los que más necesitan. Además, fue inventado por los empresarios, en función de los trabajadores. El Gobierno apareció después. Quisiera rescatar eso para el mundo de hoy. Una discusión responsable debe ir mucho más allá del aporte.



¿Dentro de las tendencias laborales hay que estimular a los independientes para

que se afilien a la cajas?



Sí, hay mecanismos para que lo hagan en plan de los beneficios, pero hay que hacer pilotos para que la gente entienda que la seguridad social en general es responsabilidad de cada uno. Por ejemplo, mucha gente cree que la salud es tarea del Estado.



LAS CIFRAS DE LA ENTIDAD



En salud, Compensar cerró el 2018 con 1.420.000 afiliados, además, en su Plan Complementario consolidó 235.000 personas, lo que la ubica como la primera en este tipo de planes. En cuanto al desarrollo de infraestructura física al servicio de la gente, abrió el año pasado cuatro nuevos Centros de Bienestar Integral en sectores de alta concentración poblacional y 3 nuevas sedes de salud. Adjudicó 7.700.000 cuotas en subsidio monetario, educativo, de vivienda, amparo de vida y seguro de desempleo.