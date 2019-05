La reinvención de Philips

El reconocimiento que Philips tiene en el país y en la región se lo ha ganado durante años con televisores, radios e iluminación.



De acuerdo con Marck Stoffles, vicepresidente de Philips para Latinoamérica, lo que pocos conocen es que ahora la marca se enfoca al 100% en el autocuidado y salud.

“Nuestras soluciones se están dirigiendo a este mercado y la misión es impactar en el cuidado de las personas, es un gran cambio para la empresa; se hizo hace 10 años.

Ahora no vendemos televisores, ni iluminación; cambiamos nuestros foco al cuidado y está es una gran oportunidad en Colombia y la región”, dijo



Esta modificación también se presenta más allá de una oportunidad corporativa.

“Las posibilidades de acceso a la salud y cuidado no son las mismas en el mundo, buscamos que en América Latina sea con nuestros dispositivos”, agregó.



Las diferentes áreas de enfoque de la marca son salud bucal, diagnostico y tratamiento, sueño y respiración.



En el primer trimestre del año alcanzaron ventas de 4.200 millones de euros, con un crecimiento comparable del 2%.



Los desarrollos de la firma incluyen cepillos de dientes, afeitadoras una plataforma de imágenes diagnosticas, máscaras para la apnea del sueño centradas en el paciente y una que les permite dormir en cualquier posición.



Para Stoffles el potencial del mercado está en el cuidado. “Hay una gran necesidad en la salud y es que las personas puedan manejar sus propias experiencias y cuidado. Esta industria es un poco más lenta, pero hay una regulación y estamos teniendo un impacto real y efectivo en las vidas y nos estamos adelantando de manera ágil y más que otras firmas del sector”, apuntó el directivo. La idea es que todos los desarrollos tecnológicos sean de la marca.



“Queremos que todo lo que encuentren en el hospital sea de la marca, resonancias, TACS, tomografías, rayos X, monitores de cuidado crítico, pero esa no es nuestra única meta a futuro, porque queremos llegar a la data y liderarlo desde la salud, también cada año invertimos 1.800 millones de euros en software para soportar el hospital en sí”, puntualizó.