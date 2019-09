Polémico comercial de Movii no se emitirá más

Pocas horas duró la transmisión del polémico comercial de Movii que criticaba a las entidades bancarias del país. A pesar de su corta duración al aire, la pieza publicitaria causó mucho ruido, al punto que Asobancaria tuvo que salir a aclarar varios puntos de este video.



(Asobancaria responde a publicidad de Movii).

Según el gremio que reúne a las entidades bancarias, este comercial es engañoso, pues no presenta información verídica, razón por la cual se ordenó su retiro.



"Me reúno con el superintendente financiero (Jorge Castaño) y él me dice que el comercial no estaba cumpliendo con las normas y me pide que cancele la salida del mismo", señaló en una entrevista con la W Radio Hernando Rubio, CEO y fundador de Movii.



Según Rubio, su propósito no fue desprestigiar a la banca sino invitar a los colombianos que no tienen acceso al sistema financiero a que tomen los servicios que presta la fintech y que su intención era hacer un comercial único y disruptivo.



Frente a lo que pasará con el comercial, dijo: "Quedamos en trabajar lo que la Superintendecia considera no se está cumpliendo".