Por crisis de Hidroituango, EPM dejó de recibir US$628 millones

Con el pago de US$150 millones de la aseguradora Mapfre por la cobertura de la contingencia de la Centra Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), la administración de EPM ya comienza a tener un panorama financiero más despejado para sacar a flote el proyecto.



En diálogo con Portafolio, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente del conglomerado antioqueño, explicó que este desembolso, que es el primero de una serie programada de pagos hasta completar los US$2.556 millones (valor total de la póliza) busca poner a tono la casa de máquinas.

Recalcó que en seis meses estará adecuada esa infraestructura, lo que permitirá iniciar el montaje de la primera turbina de generación en junio o julio de 2020, lo que abriría el camino para comenzar a entregar energía al país en diciembre del 2021.



¿Por qué es clave para el proyecto este primer desembolso?



Este primer pago anticipado es clave para el proyecto porque es por daño material en obras civiles. Nuestros técnicos continúan con la tarea de evaluación y cuantificación de los daños, la reposición de equipos y las reparaciones de la central hidroeléctrica conforme se avanza en su diagnóstico, diseño y contratación, lo cual es informado de manera permanente dentro del proceso de ajuste.



¿Cómo están programados lo desembolsos?



Hasta el momento se realizó un primer desembolso, cuyos dineros ya llegaron a EPM ayer (miércoles de esta semana). No se puede hablar de pagos programados, ya que eso lo establece la aseguradora. Pueden ser tres, cuatro o cinco. Esto no lo sabemos. Lo único claro es que el monto total de la póliza, que son US$2.556 millones, es el valor por cobertura que llegará a las arcas de la organización.



¿Qué otras variables por la crisis cubre la póliza?

​

La póliza tiene una cobertura para daños materiales de infraestructura y equipos. También cubre el retraso de entrada en operación (dinero dejado de percibir por los daños derivados de la contingencia) por US$628 millones, montos que fijan la máxima responsabilidad de la aseguradora.



¿Qué hará EPM con los dineros que vienen de la póliza?



La totalidad de los recursos desembolsados por la aseguradora van para la reparación del proyecto. Esta es una póliza que, por daño contablemente se califica como ‘menor valor de la inversión’. Esto significa que todos los extracostos o costos adicionales que se han presentado para atender la contingencia regresan a la empresa, que en su momento los giró para contrarrestar la crisis, y así se disminuye el valor de la inversión.



¿Cómo van las tareas de rehabilitación en la casa de máquinas?



Las obras de adecuación están en un 85%, falta un 15%, y proyectamos que serán otros seis meses para dejar el lugar totalmente habilitado para iniciar el montaje de las turbinas de generación.



Al entrar a evaluar y examinar cada una de las estructuras que componen la casa de máquinas encontramos que el techo está en perfectas condiciones.

Solo en algunos puntos del macizo se han detectado problemas que ya están siendo atendidos. Lo mismo ocurre con uno de los túneles, las compuertas y almenaras. Por lo demás, la estructura se encuentra en óptimas condiciones. Pero repito, seguimos con las tareas de adecuación.



Con este panorama, ¿cuándo comenzaría el montaje de las turbinas?

​

Una vez esté habilitada la infraestructura en casa de máquinas iniciaremos el montaje. La primera turbina de generación la comenzaremos a instalar a mitad de año del 2020, la cual comenzaría operación, como está programado, a finales del 2021. Cabe recordar que progresivamente irán entrando en funcionamiento las otras siete turbinas.



Para finales del 2024 ya estará en operación la totalidad de Hidroituango. Cada unidad tiene una capacidad instalada de 300 megavatios (Mw), y en conjunto serán 2.400 Mw.



¿Cómo se viene desarrollando la tarea de adecuación en la casa de máquinas?



Lo más complejo es la rehabilitación de las obras civiles porque los técnicos tienen que remitirse a las actas para determinar la cantidad exacta de concreto y hierro que se utilizó en el montaje del lugar. Es más sencilla la tarea en el tema de la maquinaria, ya que cuando se establece que está totalmente inservible, es mirar las facturas de compra para nuevamente hacer el pedido.



Además de la casa de máquinas, ¿cómo va el inventario de los daños en otras estructuras del proyecto?



Estamos realizando el diagnóstico. La idea es poner a andar el proyecto a finales del 2021. Estamos a dos años para que entre a operar la primera unidad de generación como ya lo he comentado. La casa de máquinas prácticamente está evacuada y ya está accediendo a este lugar maquinaria pesada. Estamos en el proceso de recuperación de cada una de las estructuras que fueron afectadas por la contingencia.



¿Cuáles son los frentes en los que se está trabajando actualmente?

​

El túnel de acceso vial ya está totalmente recuperado. Estamos concentrados en la oquedad que se hizo entre casa de máquinas y la almenara, pero esta parte quedará lista en el primer trimestre del próximo año.



Lo mismo en la oquedad registrada en los túneles de captación, aquí en una primera fase se instalarán pernos que permitan sostener el techo para cuando se comiencen los trabajos de adecuación y evitar accidentes.



Pero el próximo hito se presentará en los próximos días con el cierre de la segunda compuerta de la galería auxiliar de desviación. Se realizará con todas las medidas de seguridad y ayudará a disminuir los riesgos aguas abajo del río Cauca.



¿Cómo está atendiendo EPM los requerimientos de los entes de control?



Toda la información sobre el desarrollo de Hidroituango está sobre la mesa. Y estos procesos con los entes de control pueden durar meses o años. Pero el reconocimiento que hizo la aseguradora del monto de la póliza le puede dar parte de tranquilidad a entidades como la Contraloría.



El proceso con la Sociedad Hidroituango también será igual de largo, y la discusión radica en si EPM es responsable. El hecho fue de características imprevisibles. La sociedad no tiene que reclamarnos los costos derivados de la contingencia.