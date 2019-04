¿Por qué Bogotá es el principal exportador musical en A. Latina?

Bogotá cuenta con 1.983 empresas relacionadas con la música, uno de los factores clave que hace a la capital colombiana el principal exportador del sector en América Latina.

​

Según Invest in Bogota esto se debe a que la ciudad ha recibido recientemente a firmas como las estadounidenses One RPM, Warner Chappell o The Orchard, que hacen que a la capital colombiana se le reconozca ya como "hub latinoamericano".

Esa posición, agregó la información, se ha fortalecido con el desarrollo de géneros musicales como el reguetón y con la llegada de artistas internacionales que ven a Colombia como "la puerta de entrada al mercado de la región".



De igual forma, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) citadas en el comunicado, la urbe concentró en 2017 el 35 % (1.109) de los espectáculos musicales que se realizaron en el país y generó el 59 % del total del recaudo en el país.



Las 1.983 empresas relacionadas con la música que hay en Bogotá generaron el año pasado más de 10.000 empleos, mientras que, de acuerdo con datos de la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), los ingresos de los establecimientos para las actividades del sector superaron los 590.000 millones de pesos.



"Las industrias creativas tienen un gran potencial de crecimiento en Bogotá, una ciudad que con su oferta de talento se ha convertido en el principal receptor de inversión extranjera directa en este sector", dijo el director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez.



El ejecutivo resaltó además que Bogotá, reconocida en 2012 por la Unesco como "ciudad creativa de la música", recibió en los últimos diez años más proyectos internacionales en el sector que ciudades como Miami, Sao Paulo y Buenos Aires.



El gerente de Música del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Gareth Donald Gordon, afirmó por su parte que para conseguir esto "las organizaciones públicas y privadas de la ciudad se han propuesto trabajar conjuntamente para afianzar la música como un valor indispensable de la vida urbana". "A pesar de las complejidades que representa la administración y desarrollo de una ciudad de este tamaño, se va construyendo la base para transformaciones de fondo", aseveró.



En ese sentido, Invest in Bogota destacó que los cinco festivales que la Alcaldía realiza anualmente en parques recibieron el año pasado a más de 330.000 asistentes y en ellos participaron 77 artistas colombianos y 42 internacionales.



Según el informe Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá, el valor agregado de las empresas dedicadas a la música superó los 299.000 millones de pesos.