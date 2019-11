‘Presentamos proyectos a la Nación por $450.000 millones’

Mientras la Fiscalía General sigue adelante con el proceso para expropiar las acciones de la sociedad española Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios) en la empresa Triple A de Barranquilla, la compañía de servicios públicos no solo recompone su operación, sino además su imagen.



(Lea: Embargo de títulos de Triple A es una expropiación: España)



En diálogo con Portafolio, el ingeniero Miguel Peña Bernal, gerente de la citada empresa de acueducto y alcantarillado explicó cada uno de los planes trazados para ampliar y fortalecer la distribución y suministro de agua potable.



(Lea: Formalizan demanda de expropiación de acciones de Inassa en Triple A)

El directivo recalcó que la disputa entre la Nación e Inassa solo le compete a las dos parte, y que el caso se resolverá en los estrados. Y que este tema no es impedimento para desarrollar las inversiones en el 2020 trazadas en más de $55.000 millones.



Y finalmente recalcó que a diciembre del próximo año la empresa busca llevar el servicio a tres millones de usuarios. Y que esperan la respuesta y el desembolso de recursos de la Nación, a una lista de proyectos presentados por $450.000 millones, para aumentar la cobertura en distribución.



¿Cómo va la disputacon Inassa?



Este caso está siendo resuelto en los juzgados. Hay una medida cautelar interpuesta por los accionistas mayoritarios. Solo los jueces terminarán definiendo este tema. El proceso va avanzando acorde a lo establecido en las normas legales. Y a triple A, como empresa prestadora de servicios públicos solo le compete atender la demanda de parte de los usuarios en acueducto y alcantarillado.



Una carta enviada por Inassa a la Superservicios advierte sobre posibles problemas en la calidad del agua que ustedes suministran.



Desconozco la carta en mención. La única misión es crecer a la compañía en cobertura y operación. La ciudad recoge el agua más sucia del país, y es la del Río Magdalena. A esto se suma además, todo lo que la corriente traen consigo. Y al final de proceso entregamos el agua más pura de Colombia. No solo atendemos a la ciudad de Barranquilla, sino además a 14 municipios del departamento. La cobertura actual es del 98% y la frecuencia del servicio es de 23,6 horas.



¿Cuáles son las inversiones trazadas, y el desarrollo de nuevos proyectos para el 2020?



Estamos revisando el plan estratégico de la compañía el cual va desde el 2020 hasta el 2025. Pero hasta el año 2023 las inversiones programadas están no solo en la expansión de la cobertura, sino además en el fortalecimiento del suministro.



Además de las obligaciones regulatorias, las inversiones pasarán de $33.000 millones a poco más de $55.000 millones. Además tenemos contemplado un plan de reposición de redes, ya que en mucho lugares de la ciudad estás fueron instaladas hace más de 40 años. Así mismo, se han repotenciado las estaciones de bombeo y de procesamiento para volver el servicio más eficiente.



Y, ¿en obras?



Cerca de 2,8 millones de barraquilleros se benefician con el servicio de agua potable que suministra la empresa Triple A. Y en el 2020 se busca llegar a los tres millones de usuarios. Triple A tiene proyectos presentados a la Nación por $450.000 millones para aumentar la cobertura en distribución.



En la disputa con Inassa, ¿cómo quedó el nivel de reputación de Triple A?



Fue el principal problema que encontré al asumir el cargo en enero pasado. El nivel reputacional estaba muy golpeado. Pero al cabo de un par de meses, realizamos varias encuestas de percepción y encontramos que el 76% de los ciudadanos calificaban a la gestión de Triple entre ‘Buena’ y ‘Excelente’.



Y solo un 10% de los encuestados conoce o está al tanto del caso de la empresa con la empresa Canal de Isabel II, y su filial Inassa. Así mismo fuimos bien calificados en cuanto al tema de respuesta ante una eventualidad que afecte el suministro.



¿El embargo ordenado por la Fiscalía General de la totalidad de las acciones que Canal de Isabel II posee a través de su filial Inassa, afecto la imagen de Triple A?



No solo a nivel reputacional, la compañía se vio afectada. También en el plano financiero. Como consecuencia de la Operación Lezo en España y la Operación Acordeón en Colombia los bancos le cerraron el crédito a Triple A.



Pero con el redireccionamiento que se le ha dado al desarrollo del que hacer de la empresa, y que ha derivado en buenos resultados, se ha logrado autofinanciar la operación, cumplir con las obligaciones adquiridas, y fortalecer el flujo de caja. Esta será nuevamente la carta de presentación ante los bancos. Y tenemos la tarea de renegociar con ellos los futuros créditos.



¿Cómo proyectan el resultado financiero para final de año?



Este año tenemos la proyección de crecer en un 8% en facturación. Además de cerrar la operación con más de un 30% en Ebitda, y un 20% en utilidades, las cuales será reinvertidas para seguir mejorando el servicio de acueducto y alcantarillado.



¿Cómo se ha reducido el nivel de pérdidas de la compañía?



Para bajar el nivel de pérdidas por el servicio facturado, se han hecho grandes inversiones en infraestructura para evitar problemas en el suministro por el deterioro de la red. Esto conlleva al registro en el nivel de pérdidas. Vamos cumpliendo con las inversiones y vamos adelantando los cambios que la infraestructura requiere.



Esto gracias al trabajo de reposición de tuberías, control de presión, sectorización y aumento en la capacidad de almacenamiento en varios sectores de la ciudad.



Pero actualmente, y de la mano con la Alcaldía de Barranquilla se trabaja en la construcción de un megatanque de 2.000 metros cubicos, obra que servirá para garantizar el abastecimiento en firme del líquido en la ciudad.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio