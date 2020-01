PriceSmart fortalece su oferta virtual de la mano de Aeropost

Archivo particular

Este será el año en que se consolidará la oferta de PriceSmart por medios digitales, en línea con la tendencia del comercio a ofrecer a los clientes bienes y servicios por todos los canales posibles.

En marzo del 2018 se dio la compra de la compañía de comercio electrónico Aeropost.com por parte de la operadora de clubes y, todo indica que este año empezará, en forma, su crecimiento en el negocio virtual.



(Aeropost ahora se convierte en un tienda virtual).



Dicha operación obedeció a la necesidad de la compañía de San Diego de expandir sus líneas de negocio, ofreciendo a sus clientes una experiencia de omnicanalidad, a través de la adquisición de esta plataforma de comercio electrónico, buscando integrar la tecnología, el talento humano y la experiencia en logística transfronteriza, así como toda la infraestructura obtenida con la adquisición.



Luego, se ha dado un plan de empalme en temas administrativos y técnicos. “Desde la parte tecnológica de Aeropost empezamos a desarrollar el comercio electrónico de PriceSmart. Ellos ya tenían una pagina online pero sabíamos que podíamos aportar y entonces el equipo empezó a concentrarse en eso y esperamos que salga este año para todos los países”, explicó Carlos Andrés López, director para Colombia de Aeropost.com.



Asegura que es probable que muchos artículos no estén en el stock de los clubes, pero sí en las ‘bodegas virtuales’ de la aplicación.



Según López, la tecnología detrás de Aeropost.com le permitirá a PriceSmart ofrecer nuevas opciones de compra en línea para sus clientes, fortaleciendo su compromiso de proporcionarles una experiencia excepcional, entregando productos de alta calidad a precios bajos.



(Aeropost le apuesta a su crecimiento en Colombia).



Señala que el hecho de contar con la oferta de estas tiendas que operan bajo su modelo de clubes no resta la opción al usuario para que en Aeropost.com acceda a otros comercios, con beneficios y descuentos adicionales por ser socio de PriceSmart, que en Colombia tiene siete locales en operación y prepara otro para el año entrante en Bogotá.



“La cadena quiere asegurarse que todos sus socios encuentren la posibilidad de encontrar todo lo que necesiten”, advierte.



El sitio tiene la tecnología para cumplir esa promesa. Cuenta con la opción de que un cliente copie en Aeropost el enlace de lo que desee –en cerca de 120 tiendas como Amazon–. Inmediatamente, será informado del valor del producto, todo incluido, con la mayor facilidad de pago.



“No se requiere ni entender en inglés, ni comprar en dólares. Es muy práctico, con un precio final garantizado”, dice.



El crecimiento es posible: Aeropost tiene 320.000 inscritos en el país, mientras que en PriceSmart se contabilizan unos 400 socios.



“Nosotros hemos empezado a capitalizar la presencia dentro de los clubes. Estamos cerrando el 2019 con ventas de cerca de US$1,5 millones de dólares y queremos llevarlo por encima de US$2 millones a US$2,5 millones para el presente año. Consolidando el negocio conoceremos más al cliente y podremos ser más inteligentes a la hora de comunicar ofertas y otros productos”, dice el empresario Carlos Andrés López.



Para cumplir con ese objetivo, señala, invierten en tecnología para convertirse en un asistente de compras para lo usuarios en el país.



“Esperamos que este fortalecimiento tecnológico e ir de la mano de PriceSmart nos lleve a un crecimiento del 70% para el 2020 en Colombia”, puntualizó.



EL CAMINO DE AEROPOST



Durante 32 años, Aeropost ha desarrollado sus propias soluciones para todas las necesidades de compras en línea en Latinoamérica y el Caribe. Ofrece a los consumidores de la región una experiencia de compra online, garantizando los productos y logística al 100%, ofreciendo devolución del dinero si la compra no le gusta por cualquier razón a sus clientes. “Eso va de la mano con la propuesta de valor de PriceSmart de entregar a sus socios productos importados de gran calidad, exclusivos y a un precio inmejorable”, afirma el director para Colombia de Aeropost.



La plataforma que opera en 38 países de América Latina y el Caribe ha entregado más de 10 millones de paquetes y alcanzado los US$1.000 millones en compras en la región.