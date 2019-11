Pymes de ingeniería, los ocho puntos clave para impulsarlas

En el país hay más de 90.000 pequeñas y medianas empresas de ingeniería, las cuales significan más del 90% en este renglón, según estimaciones gremiales del sector. Pese a su mayoría, estas firmas aún tienen múltiples retos que enfrentar para aumentar su productividad, competitividad y participación en los procesos licitatorios en el país.



Ante este panorama, este diario consultó a expertos de este renglón para saber cuáles son los puntos clave que debería tener una política pública que impulse el desarrollo de estas compañías y de esta manera puedan crecer y continuar impulsando a la economía.

De acuerdo con Rosmery Quintero, presidente de Acopi, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, se debe trabajar en dos puntos clave.



El primero de estos es que el Gobierno Nacional debe condicionar o impulsar, por ejemplo mediante incentivos en los puntajes de procesos licitatorios, a las grandes empresas para que tengan a las más pequeñas como proveedoras y además, contraten mano de obra local, pues hoy en día esto se hace solamente si así lo decide la firma y no es algo condicional.



Lo anterior, según la líder gremial, le permitiría a las pequeñas y medianas empresas irse sofisticando en la cadena productiva y ganar experiencia y así, participar en obras más pequeñas en las que sus capacidades se lo permitan.



En segundo lugar, Quintero comenta que debe haber tarifas diferenciales para las certificaciones técnicas, pues para que las pymes puedan suplir un servicio específico deben cumplir dicho requisito y su valor es igual para todo el mundo.



“Si se necesita tener una certificación en una soldadura especial o en el Registro Único de Contratista (RUC) que se debe tener para licitar, entre otros, hay que pagar lo mismo que una grande”, agregó.



Un tercer aspecto en el que se debe trabajar según Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), es en mejorar los procesos de contratación de las pequeñas y medianas empresas respecto a servicios especializados que estas pueden hacer en infraestructura, pues hoy en día los requisitos para estos no tienen en cuenta las condiciones de este tipo de compañías, dejándolas muchas veces por fuera del proceso o impidiéndoles una mayor participación en las licitaciones.



En línea con lo anterior, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), presentará al Gobierno Nacional un borrador de Conpes este viernes durante el Congreso que realiza en Cartagena. Con este, lo que se busca desde el gremio es pedirle que se le garantice más participación a las pequeñas y medianas empresas y reivindicar la figura del anticipo en estas.



Esto, teniendo en cuenta que se termina convirtiendo en la principal fuente de ingresos para ejecutar el trabajo de las mismas. Esta figura se habría visto afectada anteriormente por temas de corrupción, pero de acuerdo con el gremio es algo fundamental para el desarrollo de las pymes.



Dado que las pequeñas y medianas empresas asumen roles de subcontratación de las grandes firmas, siendo parte importante de la cadena de proveeduría, el quinto punto clave del trabajo de política pública se debería enfocar en mejorar los procesos internos de este tipo de compañías para elevar su productividad y calidad con el fin de que sus procesos sean más eficientes, de acuerdo con información de Colombia Productiva.



El sexto punto, también mencionado por esta entidad tiene que ver con impulsar la incorporación de nuevas tecnologías, “especialmente Sistemas de Modelados de la Información BIM (Building Information Modelling) tanto en empresas manufactureras como compañías de la construcción, incluyendo las de servicios asociados como la ingeniería”.



Su implementación les permitirá sofisticar la oferta con base en este tipo de herramientas, según la entidad. Esta también resalta que se deben seguir impulsando nuevos mecanismos de financiación para pymes. En este punto destacó que las garantías mobiliarias son una forma para fomentar la inclusión financiera, ya que le permite a las pymes que no poseen bienes raíces presentar otros tipos de garantías para obtener un préstamo del sector financiero.



Por su parte, Daniel Gómez, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), comentó que un punto clave en el que hay que trabajar es en mejorar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas.



Por último, el directivo de la Sociedad Colombiana de Ingeniería dijo que no se le puede seguir quitando competitividad a las pequeñas y medianas empresas del sector por costos operativos que deben asumir de manera inequitativa.



BALANCE DE LOS PLIEGOS TIPO



Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, durante su intervención en el Congreso de Infraestructura comentó que la obligatoriedad de los pliegos tipo para las obras públicas ha sido positivo para el país porque trae mayor transparencia y en especial, busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.



Citando datos del Observatorio de la CCI, Ramírez dijo que anteriormente el 70% de los procesos licitatorios presentaban un único oferente y ahora, en el 86% de los casos se reciben más de dos propuestas al cierre de los procesos. De estos, el 39% tuvieron entre dos y 10 oferentes, 15% entre 11 y 20 y 32% más de 20.



DOCUMENTO DE EXPERTOS



Hace unos meses, el Gobierno convocó a una comisión de expertos quienes dieron más de 130 recomendaciones para la infraestructura de transporte en el país. Los ejes temáticos que se abordan son siete. Entre estos se encuentran la arquitectura institucional; fuentes de pago y financiación; alianzas público-privadas; accesos y pasos urbanos; transporte público; logística y el mantenimiento y sostenibilidad.



Algunas sugeren-cias son modernizar y fortalecer la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Invías y la Aeronáutica Civil. Además, poner en marcha la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte (Crit). El documento se puede descargar en la página web de la Vicepresidencia.