¿Qué hacen bien las empresas para crecer más que sus pares?

¿Más tecnología o más talento? ¿Gente joven o gente que sepa? ¿Ser cautelosos o tomar riesgos? En las diferentes encrucijadas, cuando las empresas deben tomar decisiones, ¿cuáles son las que aceleran más su crecimiento?



En Colombia, una empresa con tasa de crecimiento de dos dígitos (que aumenta sus ventas más de 10 por ciento cada año) al cabo de cinco años produce siete veces más ganancias que otras con menor crecimiento. Dichas compañías obtienen logros significativos en cinco años, que para empresas de crecimiento a un dígito (menos de 10 por ciento anual) pueden representar hasta 20 años.

Las compañías que crecen a dos dígitos también le representan al Estado nueve veces más impuestos, por tanto, el crecimiento empresarial es una cuestión que impacta significativamente el progreso de las economías de los países.



A raíz de esto, el holding ViaCiencia conformado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y otras organizaciones de España, Chile y Perú presentó un estudio que revela los factores comunes de las compañías con mayor crecimiento en Colombia.



“Nos reunimos alrededor de un propósito superior que es darles a las empresas el soporte en conocimientos de tecnología y de su propio mercado, que les permitan crecer a dos dígitos o más, así como permitirle al Estado que tenga el método científico para mejorar su gestión”, aseguró Carlos Lemoine, presidente de VíaCiencia.



La investigación, en la que se entrevistó a 300 empresarios de diferentes lugares del país, dividió la muestra entre las compañías que crecían a dos dígitos en comparación con las que no crecían, con el fin de encontrar las características que son diferenciales en las que crecen más.



El resultado arrojó que el 24 por ciento de estas compañías consideran determinante el establecimiento de una estrategia clara de crecimiento, así como la inversión en innovación (13 %), y la formación del talento humano (9 %). Según esto, empresas de sectores de servicios e industria son las que obtienen una mayor aceleración.



Lemoine afirma que para que haya un crecimiento, las compañías deben tener, ante todo, un deseo por crecer. En este sentido, la definición de la estrategia está relacionada con la capacidad de liderazgo, que permite que estos actores tomen riesgos para impulsar sus negocios.



Como consecuencia, se identificaron casos como el de los pequeños proveedores de alimentos, que asumen un riesgo al vincularse a grandes cadenas, aceptando las demandas de calidad y volumen que esto representa, pero que al final obtienen un índice de crecimiento superior al que esperaban.



La incorporación y la formación del talento humano son otro de los puntos claves en la investigación. “Hay una gran importancia en que la empresa reclute y entrene gente joven. Hoy en día las compañías, más que enfocarse en reclutar a gente que sepa, están enfocadas en reclutar a gente que quiera crecer”, afirmó el experto.



Según el informe del Dane sobre el ‘Mercado laboral de la juventud’, correspondiente al trimestre móvil junio-agosto del 2019, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 17,7 por ciento, presentando un aumento de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2018 (16,4 %).



En este sentido, la contratación de gente joven en Colombia es una decisión que poco están tomando las compañías, lo cual ratifica las conclusiones del informe del CNC, respecto a que el estancamiento en el crecimiento de las compañías se debe en gran medida a que la gente joven no está siendo tenida en cuenta para laborar.



De otro lado, los resultados de la investigación revelan percepciones discutibles, a juicio de los investigadores, acerca del crecimiento de las compañías. La encuesta encontró que, por ejemplo, en el caso de la tecnología, las empresas que presentan mayor crecimiento, más que por la adopción de las herramientas tecnológicas, se caracterizan porque han sabido apropiarse de estos recursos.



Lemoine sostiene que la tecnología hay que entenderla como un problema de gente, no hay que asimilarla individualmente, sino en tribu. “Cuando la tecnología logra reducir costos, ahí es cuando comienza a traducirse en productividad y en crecimiento”, dice el experto.



En este sentido, no es suficiente con el abastecimiento de herramientas, sino que hay que desplegar una estrategia para la capacitación de las personas en torno al manejo de estas. Tener un propósito claro de apropiación tecnológica aumenta la probabilidad del crecimiento acelerado en un 21 por ciento.



53 % de las empresas creen que pueden crecer a 2 dígitos

Y es que el desconocimiento de estas diferencias causa que las organizaciones no estén dirigiendo adecuadamente su crecimiento, ya que aunque el 53 por ciento de las empresas crean que pueden crecer a 2 dígitos, la realidad es que menos del 20 por ciento de ellas lo logran.



En este sentido, la innovación es fundamental para conseguir las proyecciones estimadas. Según el estudio, las inversiones que mayor impacto tienen en el crecimiento son las que se hacen para mejorar los procesos productivos.



Al respecto, Lemoine anota que “la inversión en innovación tiene mucho que ver con el conocimiento del cliente y la posventa”. Con esta información, que se consolida a partir de las buenas relaciones con los clientes, se aumenta en un 15 por ciento la probabilidad de crecer aceleradamente, además de lograr una innovación con sentido.



CAPITAL SOCIAL

​

El estudio identificó que, además de la voluntad para crecer y ser proactivas, las empresas también necesitan un capital social, es decir, un camino de conocimiento que se adquiere a partir de la relación con las universidades y los centros de conocimiento.



“Las empresas que se preocupan por tener una fuente viva de suministro de conocimiento, universidades, consultores y cámaras de comercio, son las que tienen un deseo por hacer crecer su capital social”, agregó el presidente de ViaCiencia. Dichas alianzas les representan a las empresas una probabilidad de crecimiento del 12 por ciento.



Como conclusión de la investigación, en todos los sectores de Colombia ha habido empresas que han sabido encontrar el camino del crecimiento, en primer lugar, porque tiene una decisión de crecer y, en segundo, porque han estructurado un plan para lograr dicho crecimiento.



Sin embargo, crecer a dos dígitos exige una mirada mucho más amplia al capital humano que empieza con acciones como la contratación de personas jóvenes, el entendimiento de la tecnología como una herramienta desarrollada por seres humanos, y las alianzas entre distintos sectores que generan conocimiento con el fin de desarrollar una innovación que se refleje en un crecimiento en menor tiempo.



VÍNCULOS PARA EL CRECIMIENTO



El estudio identificó que, además de la voluntad para crecer y ser proactivas, las empresas también necesitan un capital social, es decir, un camino de conocimiento que se adquiere a partir de la relación con las universidades y los centros de conocimiento.



“Las empresas que se preocupan por tener una fuente viva de suministro de conocimiento, universidades, consultores y cámaras de comercio, son las que tienen un deseo por hacer crecer su capital social”, agregó el presidente ViaCiencia. Dichas alianzas les representan a las empresas una probabilidad de crecimiento del 12 por ciento.



Como conclusión de la investigación, en todos los sectores de Colombia ha habido empresas que han sabido encontrar el camino del crecimiento, en primer lugar, porque tiene una decisión de crecer y, en segundo, porque han estructurado un plan para lograr dicho crecimiento.



Sin embargo, crecer a dos dígitos exige una mirada mucho más amplia al capital humano que empieza con acciones como la contratación de personas jóvenes, el entendimiento de la tecnología como una herramienta desarrollada por seres humanos, y las alianzas entre distintos sectores que generan conocimiento con el fin de desarrollar una innovación que se refleje en un crecimiento en menor tiempo.



MARÍA CAMILA PÉREZ GODOY

REDACCIÓN DE ECONOMÍA

camgod@eltiempo.com