¿Qué pasará con los usuarios y trabajadores de Medimás?

La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el traslado de los cerca de cuatro millones de afiliados de Medimás hacia varias EPS que no estén sometidas a medidas de vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud y que además cumplan las condiciones económicas y técnicas para la prestación del servicio.



Entre la lista de Entidades Prestadoras de Salud que cuentan con el visto bueno de la Supersalud se encuentran Comfamiliar Guajira, Cajacopi Atlántico, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Comfenalco Valle, Famisanar, Salud Mía, Nueva EPS, Comfamiliar Nariño, Comfaoriente, Mutual SER, Aliansalud y Coosalud.



(SuperSalud congela giros directos a red de atención de Medimás).

A estas entidades llegarían los usuarios de Medimás si se mantiene en firme la orden impartida por el alto Tribunal, que además frena la prestación del servicio a esta EPS y de paso ordena el traslado de sus usuarios, al revocar su licencia de funcionamiento.



No obstante, Medimás anunció que ejercerá su derecho a la defensa para salvar la continuidad de su operatividad.



"Vamos a continuar garantizando la prestación de los servicios a los usuarios, como lo hemos venido haciendo pese al anuncio aquel de la revocatoria. Nosotros nos permitimos decirle al país que seguimos prestando el servicio con las dificultades propias del sector. E interpondrá en el marco de los derechos constitucionales que tenga los recursos que correspondan", señala Elemir Pinto, contralor interno de Medimás.



¿Y QUÉ PASARÁ CON LOS TRABAJADORES?



Además de la incertidumbre alrededor de lo que pasará con los usuarios, crecen los temores para los miles de trabajadores, que aseguran podrían quedar a la deriva con el fallo de Tribunal de Cundinamarca.



Así lo advirtió Alirio Tolosa, vocero del Sindicato de la Cohesión Nacional de Trabajadores de la Salud y Complementarios (Conaltrasaco).



“Con esa decisión se le está pasando una cuenta de cobro a los trabajadores y estamos siendo castigados por uno jueces que no han atendido nuestras denuncias que hemos venido haciendo durante varios años”, afirmó Tolosa.



Para el vocero de Conaltrasaco, el fallo no dice nada frente a las miles de familias que quedarán a la deriva y mucho menos establece quiénes son los verdaderos responsables de esta crisis.



(Tribunal Administrativo ordena el traslado de los afiliados de Medimás).



“A la liquidadora Ángela María Echeverry, actual interventora se le enviaron decenas de denuncias para que persiguiera a los corruptos y a los dineros con los que hoy se podría activar la prestación del servicios de salud, pero ella no hizo nada y los verdaderos responsables, los antiguos dueños de Café Salud y Cruz Blanca hoy están felices porque no devolvieron un solo pesos de los 6,5 billones de pesos que se robaron”, agregó el vocero del sindicato.



Por su parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Roberto Gómez, dijo que “el Ministerio de Salud debe clarificar de una vez por todas lo que está pasando con los recursos que esta recepcionando a través de ADRES, porque los damnificados de estos malos manejos son los usuarios y por supuesto los trabajadores”.



Los líderes sindicales aseguraron que Medimás sí ha cumplido con los giros correspondientes a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y que por el contrario esta entidad no ha girado recursos a la EPS.



Conaltrasaco anunció una “tutelatón”, ya que se radicará en los próximos días más de 4.000 tutelas en el Consejo de Estado, cientos de juzgados y tribunales en todo el país pidiendo la revisión del fallo por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que no se produzca una masacre laboral y así se respete el derecho a la salud por parte de los afiliados a Medimás.



“Ya instauramos las primeras diez tutelas, vendrán muchas más porque queremos que la justicia está al lado de las verdaderas víctimas: empleados y afiliados. Esperamos que se revise el fallo porque no es sólo una EPS la que se podría salvar sino la salud de miles de colombianos”, afirmó Tolosa.