‘Queremos trascender en el empoderamiento femenino’

Además de un compromiso con los derechos humanos, trabajar en pro del empoderamiento femenino y en disminuir las brechas de desigualdad respecto a los hombres, es un aporte a la competitividad del país y a su desarrollo económico y social.

En un escenario global complejo, lleno de volatilidad como el actual, un papel mucho más participativo de las mujeres en la economía, en igualdad de condiciones, podría hacer que el producto interno bruto mundial aumente 26%, lo que equivale a más de US$10 billones para 2025, según lo ha señalado António Guterres, secretario general de la ONU.

Bajo este contexto, en entrevista con este diario, Ángela Hurtado, presidente de JP Morgan para Colombia y líder de la organización Women In Connection, explicó el papel de este grupo en el empoderamiento de las mujeres, los proyectos que vienen trabajando y sus metas.



Cuéntenos de Women In Connection...



Es una organización de mujeres líderes que desde nuestros diversos roles busca trascender en el empoderamiento de las mujeres y su rol en la sociedad y en el sector público y privado para buscar equidad de género, diversidad e inclusión.



¿Hace cuánto nació?



Hace dos años. Tenemos una estructura con Junta Directiva y somos varias mujeres las que venimos trabajando desde ese tiempo.



¿Cuál es el objetivo de la organización?



Somos mujeres líderes trabajando por mujeres. El objetivo de nosotros es generar los espacios y oportunidades para que otras, de distintos sectores tengan mejores oportunidades de crecimiento. Otro de nuestros fines es reducir la desigualdad en desarrollo humano y contribuir al cierre de brechas de participación en cargos directivos con capacidad de toma de decisiones.



¿Qué esperan para los próximos años?



Nuestra visión es posicionar a Colombia con mejores indicadores de diversidad e inclusión para 2024.



Queremos tener mujeres en juntas y en cargos directivos. De aquí a dentro de 10 años esperamos un 30% de participación de ellas en las juntas, estamos como en 17% actualmente.



Queremos ser fuente de inspiración de hombres y mujeres desde el ejemplo de integridad y ética de nuestras acciones diarias.



¿Cuántos grupos de trabajo tienen?



Tenemos varios: el de políticas corporativas, de políticas públicas, de academia y empoderamiento, de hombres como aliados, de mujer rural, mujer steam y otro de comunicación estratégica. Somos alrededor de 60 mujeres y todas pertenecemos por lo menos a uno de los grupos.



¿Qué hacen en estos?



Trabajamos con diferentes actores involucrados, ejemplo, en el de políticas corporativas nos reunimos con los equipos de recursos humanos de las distintas empresas para mejorar sus prácticas desde el punto de vista de diversidad e inclusión. Las invitamos para que se capaciten en estos temas e incentivamos a la medición de inclusión.



¿Cuál es el impacto de incluir a las mujeres?



Hay varios, pero uno es que aporta a la rentabilidad e incrementos en productividad de las empresas y los países y esto tiene que ir enfocado a generar mayor crecimiento del PIB de Colombia, ese es uno de nuestros primeros enfoques y es el objetivo que estamos logrando.



¿Cómo participar en la organización?



Tenemos un proceso de selección relativamente estricto, no porque no podamos trabajar con distintas mujeres, sino porque tenemos que garantizar varias cosas. Primero, esto requiere un trabajo que va más allá de nuestros roles corporativos.



El nivel de compromiso tiene que ser importante y segundo garantizar que exista un equilibrio tanto en el aporte al grupo y el impacto que pueden generar en cada uno de sus sectores con la capacidad de compromiso que tienen con el grupo en total.



Sin embargo, tenemos claro que cuando las mujeres nos unimos y trabajamos en equipo somos muy poderosas y es parte de lo que estamos mostrando.



¿Quiénes son algunas de las integrantes del grupo?



Somos varias, pero por mencionar a algunas, está Sylvia Escovar, CEO de Terpel; Carolina Angarita, presidente de Discovery Networks en Colombia; Ana Fernanda Maiguashca, codirectora del Banco de la República; Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, entre otras mujeres líderes de distintos sectores.



¿Cada cuánto se reúnen?



Tenemos una reunión mensual donde llevamos distintas charlas y hacemos updates de algunos de los grupos. Cada equipo y la Junta Directiva también nos reunimos al mes para ver que los temas que se estén trabajando y que estos se encuentren alineados con nuestros objetivos.



¿Cuáles son esos proyectos clave que están trabajando este año?



En el de política pública: Inclusión financiera para las mujeres. En el de hombres como aliados: generar espacios para que trabajemos con ellos en temas de inclusión. En el de mujer rural: sacar proyectos de negocio para este tipo de segmento.



En mujer steam: generar mejores oportunidades de accesos a estos sectores. En academia y empoderamiento: invitar a colegios y universidades a trabajar sobre temas de diversidad de género y su relevancia.

​Valerie Cifuentes M.