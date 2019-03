Recomendaciones para la asamblea anual de accionistas de Ecopetrol

Archivo particular

Este viernes se realizará la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, la cual empezará a partir de las nueve de la mañana en el recinto de Corferias de Bogotá.



En esta oportunidad se espera la concurrencia de más de 3.000 accionistas, para los cuales se han dispuesto 7 pabellones donde encontrarán 33 puntos de registro, 15 puntos de atención al accionista, 2 puntos de atención de sociedades comisionistas de bolsa y el gran salón donde estará ubicado el auditorio principal.



Los accionistas también contarán con un espacio donde de manera interactiva, podrán aprender cómo se exploran y producen hidrocarburos en yacimientos no convencionales, y conocer de cerca la manera como Ecopetrol está trabajando en la transición energética hacia las energías renovables.



Para quienes no puedan asistir presencialmente, la asamblea será transmitida en vivo y en directo a través de la página web de Ecopetrol www.ecopetrol.com.co.



Durante la Asamblea se pondrá a consideración el pago un dividendo ordinario que equivale a $169 por acción y uno extraordinario de $56 por acción los cuales suman $225 por acción, el cuarto más alto de la historia de la Empresa. Si la Asamblea así lo decide, el pago del dividendo para los accionistas minoritarios será en una sola cuota a partir del 25 de abril y para el mayoritario en tres cuotas (Abril 25, Junio 25 y Septiembre 25).



También se someterá a aprobación la elección de la nueva junta directiva, así como los informes de gestión correspondientes al 2018 y el revisor fiscal, entre otros puntos del orden del día.



Al pasado 31 de diciembre, Ecopetrol contaba con cerca de 300 mil accionistas minoritarios que están repartidos por todo el territorio nacional. La mayor parte de ellos (109.680) están localizados en Bogotá, le sigue el departamento de Antioquia con (32.452), Valle (22.139), Boyacá (19.813) y Santander (18.889)



RECOMENDACIONES GENERALES



Se recomienda a los accionistas que al momento de hacer el ingreso a Corferias, que se deberá hacer por la puerta principal del recinto ferial a partir de las 7 de la mañana, tengan a la mano su documento de identidad. En caso de no poder asistir, el accionista podrá otorgar un poder a una persona de su confianza para que lo represente. Los modelos de los poderes se encuentran en la página web de Ecopetrol www.ecopetrol.com.co



Sólo se permitirá el ingreso de un acompañante para menores de edad, discapacitados y adultos mayores de 60 años. En el pabellón de atención al accionista podrá consultar información relacionada con sus acciones.



Se entregará un solo kit por accionista o apoderado asistente el cual consistirá en la escarapela que lo acredita, una bolsa ecológica, que contendrá el informe anual de gestión empresarial, los formatos de los votos, un refrigerio, recomendaciones generales de la asamblea, un lapicero ecológico, así como una cobija elaborada por mujeres cabeza de familia.