Red de transporte para el gas tiene rezagos: Naturgas 

El Plan de Abastecimiento no ha tenido cambios significativos hace más de dos años: Naturgas.

La infraestructura para el transporte de gas natural en el país está rezagada, y el panorama no es del todo claro para poner la red a tono con el fin de garantizar la confiabilidad en el suministro del combustible.



La observación es de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), al precisar que obras como el gasoducto Jobo - Medellín - Mariquita - Bogotá, que asegura el abastecimiento al centro del país, aún no están contempladas en el plan de expansión del Ejecutivo.



“Desde el gremio le hemos pedido al Gobierno Nacional que le dé prioridad a varias líneas de transporte como es la que va desde Jobo hasta Bogotá, por el occidente del país, ya que al cerrar el anillo se le da confiabilidad al suministro, por si llega a presentarse una interrupción del servicio en la línea del oriente”, afirmó Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.



Para el gremio, es de vital importancia que en el plan de abastecimiento de gas natural de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), no solo se incluya el montaje de este gasoducto, sino que además se tengan en cuenta otras líneas que le den confiabilidad al sistema, como la de Buenaventura - Yumbo, que llevaría el combustible desde la planta de regasificación del Pacífico hacia el sur occidente y centro del territorio nacional.



Incluso, Naturgas hace la observación que este Plan de Abastecimento de gas natural no ha tenido cambios significativos en cuanto a la expansión para el suministro desde hace más de dos años.



Además del reparo con respecto al gasoducto que va desde Jobo hasta el centro del país, para llevar el gas natural desde los campos de Córdoba y Sucre, Naturgas subraya que otra de las obras que debieron haberse ejecutado es la bidireccionalidad en la línea desde Yumbo hacia Mariquita.



“Desafortunadamente el gasoducto que viene desde el campo Chuchupa solamente trae el combustible en una sola dirección norte - sur, además que este se encuentra en etapa de declinación, por esta razón, la bidireccionalidad desde el sur occidente del país”, indicó Cabrales Segovia.



Con respecto al terminal de regasificación del Pacífico, que estará ubicado en Buenaventura, Naturgas ha venido advirtiendo que la infraestructura tiene justificación en buena parte, o por lo menos el 50%, si las plantas térmicas del interior del país respalden sus obligaciones de energía eléctrica en firme con gas natural.



Otro de los temas al que hace referencia el citado gremio, es el que tiene que ver con sistemas de almacenamiento de gas natural, que estarían ubicados a las afueras de los grandes cascos urbanos, o localizados en puntos estratégicos, con miras a garantizar la confiabilidad en el suministro del combustible, si llegan a presentar interrupción las grandes líneas de abastecimiento.



Para Naturgas, esta sería la única forma de respaldar completamente la confiabilidad y superar el tema del suministro en firme, ya que al montar grandes tanques de almacenamiento, la demanda siempre contaría con la disposición del combustible.



Finalmente, el gremio gasífero viene demandando del Gobierno Nacional, el montaje de líneas de transporte desde los campos menores productores de gas, ya que si bien existen en el país fuentes pequeñas, no hay acceso de este combustible a la red nacional de transporte.



Naturgas asegura que, con la ANH y la Upme, se debe hacer un inventario a nivel del territorio nacional, para establecer la acometida de los gasoductos prioritarios para conectar esos campos al sistema, y así tener otra fuente de abastecimiento.



