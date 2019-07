Regional Express cerraría el año operando 22 rutas locales

Esta semana, Regional Express Américas comenzará a operar la ruta Bogotá - Tumaco, como parte de su plan de expansión para consolidarse como una de las aerolíneas locales dominantes en el mercado colombiano.



(Lea: Las nuevas rutas de Avianca)



Así, la firma –que hace parte de Avianca Holdings pero que funciona de forma independiente–, sumará una ruta más a las nueve que ya vuela y que tomó del portafolio de Avianca hace un mes, aproximadamente.



(Lea: Avianca sigue vendiendo más aviones)

De acuerdo con Julián Laverde, CEO de Regional Express Américas, la meta al finalizar el 2019 es operar 22 rutas, ampliando su capacidad y cobertura actual en más del 100%.

Lo anterior se haría de la mano del fortalecimiento de su flota, que hoy es de nueve aviones ATR 42 -600, pero que al cerrar el año estaría compuesta por entre once y doce aeronaves.



Calculan que al año Regional Express movería dos millones de pasajeros, sin embargo, en el 2019 la cifra sería de un millón, dado que empezaron a funcionar el 1 de julio.

El próximo 16 de agosto la empresa comenzará a trabajar los trayectos Bucaramanga - Santa Marta, Bucaramanga - Cartagena y Bucaramanga - Cúcuta.



No obstante, según afirmó Laverde, Medellín se convertiría en un importante ‘hub’ para la empresa, pero a través del aeropuerto Enrique Olaya Herrera.



De hecho, esta semana la Aeronáutica Civil emitiría el concepto para autorizar la operación de ocho rutas que partirían de esa terminal aérea, ubicada al interior de la capital antioqueña.



Se trata de los trayectos hacia Apartadó, Quibdó, Bucaramanga, Montería, Manizales, Pereira, Corozal y Armenia.



“Queremos operar ocho rutas desde el Olaya y esperamos contar con la aprobación de la Aerocivil para comenzar con el trabajo de certificación de esas bases y la preventa de esos tiquetes. Idealmente estaríamos volando desde el 1 de noviembre de este año”, señaló el directivo.



Algunas de estas rutas, que ya se operan desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova, probablemente pasarían a salir desde el Olaya Herrera, como es el caso de Medellín -Bucaramanga y Medellín- Quibdó.



Con este cambio, según explicó Laverde, se podría aumentar el número de frecuencias, aunque todavía se esta evaluando si trasladarían al operación de esos trayectos.



El caso de Bogotá

En la capital, a pesar de que inicialmente el plan era que la aerolínea regional de Avianca trabajara desde el Puente Aéreo, ya no lo harán y operarán desde el aerpuerto El Dorado.



“Opain no nos pudo garantizar el espacio por restricciones de la plataforma, entonces nos vamos a quedar donde estamos en El Dorado, que es en el espigón sur. Sin embargo, creemos que eso va a favorecer la conectividad de nuestros viajeros, ya que el 30% de ellos conecta con la red de Avianca, ya sea a nivel nacional o internacional”, explicó el ejecutivo.



Mirada a la costa atlántica

Por otro lado, la compañía estima que en el mediano plazo podrían trazar rutas que conecten en mayor medida a la costa Atlántica, sin pasar por Bogotá.



Según adelantó Laverde, un tercer ‘hub’ para la aerolínea podría ser Barranquilla o Cartagena, pues consideran que estas ciudades son centros económicos establecidos con mucho potencial de crecimiento.



“La otra deuda histórica que tiene el país es con el oriente, con el llano. El plan 2030 contempla una inversión muy fuerte en esa región y si queremos llegar a los 100 millones de pasajeros movilizados en once años, hay que mirar hacia esa zona también. A mí me gustaría que en la segunda fase de esta empresa tuviéramos un despliegue más fuerte en Yopal y/o Villaviencio”, agregó el CEO de la compañía regional.



Nueva imagen

A pesar de que hasta el momento Regional Express ha funcionado bajo este nombre a través de la plataforma de Avianca, el próximo 1 de noviembre la “hija menor de la holding”, como Laverde llama a la firma que dirige, tendrá su propia marca.



Y aunque no dio detalles al respecto, el ejecutivo señaló que ese día comenzarán a comercializar los tiquetes en una página web propia con una imagen distinta, para poder diferenciarse a todos los niveles a los ojos de los viajeros, ya que el producto también es distinto y más básico.



“Por ahora el balance es muy positivo, ya movilizamos alrededor de 50.000 pasajeros cumpliendo con nuestra estrategia de optimizar los costos y tener mayor simplicidad. Con esto queremos restituir la capacidad en las regiones que se redujo entre un 40% y 50% en el 2017 a raíz del cese ilegal de operaciones, que quedó disminuido desde entonces y ahora estamos retomando”, concluyó el vocero de Regional Express.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co