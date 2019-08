‘Tenemos una responsabilidad más grande en materia de reputación’

Construir una buena reputación requiere tiempo y esfuerzo. Perderla, en época de redes sociales y amenazas cibernéticas, puede tardar apenas un minuto.



Así lo señala Andrea Bonime-Blanc, CEO y fundadora de GEC Risk Advisory, una consultora internacional sobre gobierno corporativo, riesgo, ética, cumplimiento, crisis y reputación, quien este miércoles participará en el Laft America (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), que se desarrolla en el marco de Gaming Colombia 2019, evento académico organizado por Asojuegos y Fecoljuegos.



Para la experta, las empresas tienen hoy una responsabilidad más grande que en el pasado para combatir las noticias falsas que afectan la reputación de una compañía y que para eso es necesario que se brinden con un personal especializado en el manejo de crisis.



“Si las empresas tienen un buen plan podrán sobrellevar de mejor manera una crisis y enfrentarla con herramientas de gestión. Para eso se requiere de un buen líder que diseñe una estrategia y cree una cultura de confianza, con un equipo interdisciplinario, para superar esos momento”, afirma Bonime.



Y es que para ella, las dos grandes amenazas de la reputación de una compañía están en el fallo estratégico porque los líderes no saben cómo actuar y por fallas de la cultura de gestión de crisis.



“En la mayoría de casos, las empresas no tienen suficiente conocimiento de los riesgos estratégicos que más las amenazan y ahí es dónde radica el problema”, manifiesta Bonine.



Ante estas nuevas realidades, la experta, quien por más de 25 años ha servido como directora en varios consejos administrativos incluyendo la de Epic Theatre Ensemble de Nueva York y el consejo científico de Corporate Excellence Centre for Reputation Leadership de Madrid, recomienda que las juntas directivas sean proactivas y elaboren y fortalezcan esquemas de gestión con códigos de conducta y equipos interdisciplinarios en todas las áreas de la compañía, no sólo en las que tienen que ver con relaciones públicas.



Según Bonime, el tema de reputación no se puede dejar a un departamento de relaciones públicas únicamente sino que debe ser asumido por las juntas directivas y ser parte del gobierno corporativo de las organizaciones.



La experta será la ponente en una charla denominada ‘Cómo los líderes transforman el riesgo en resilencia y valor. Estrategia reputacional’.