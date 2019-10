‘Saber analizar datos es algo que todos necesitan’

Eduardo Kfuri, VP General Manager de Qlik para Latinoamérica, afirma que la lectura de datos no es solo tarea de una herramienta digital, sino que se necesita un personal capacitado en el lenguaje de este tipo de información para tomar decisiones correctas.



La competitividad en el mercado está directamente relacionada con los procesos de transformación digital y el buen uso de herramientas tecnológicas.



Las empresas que quieran posicionarse no pueden dejar de lado la innovación y el desarrollo de mecanismos que les permitan conocer su nicho de negocios.



Qlik es una compañía a global especializada en análisis de datos, con una innovación que permite a los empresarios ver el panorama general de la compañía y tomar decisiones informadas y acertadas; Portafolio habló con Eduardo Kfuri VP General Manager de la multinacional para Latinoamérica, quien explicó cómo funciona esta tecnología.



¿Cómo funciona la tecnología de análisis de datos?



Es un tema que hoy en día es fundamental en todas las compañías. El volumen de datos que hay hoy disponible es inmenso y crece exponencialmente. Es necesario tomar decisiones sobre mucha información, si no tiene la capacidad de sacar un inside de los datos, se va a tomar una decisión errada. El tema de poder analizar la información es algo que todo el mundo necesita.



Nuestra plataforma apoya a los clientes desde la adquisición de estos datos de forma cruda, hasta obtener el inside visual; es la gestión y la gobernanza de los datos para garantizar que dentro de la organización solamente quien deba, pueda acceder a ellos, explotarlos de forma visual y tomar la decisión correcta.



¿Cómo recibe el mercado latinoamericano esta tecnología?



Muy bien. Latinoamérica tiene una característica interesante, somos muy innovadores, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, unos más que otros, pero en general, recibimos muy bien todo lo relacionado con innovación.



Tenemos hoy al menos 6.000 clientes en la región, porque a todos les interesa este tema de datos. De hecho se denominan a los datos el nuevo petróleo, son muy valiosos, por que con datos se puede tomar una decisión errada o correcta, depende de saber explotarlos. Cuando lanzamos algo, los países de la región son los primeros en adaptar esta nueva tecnología.



¿Cómo vuelve más productiva a una empresa el análisis de datos?



Este es un tema muy importante, por que una cosa es la tecnología, y se puede tener la mejor tecnología; pero es un tema cultural y hacer este cambio cultural dentro de la empresas está tan o más importante que implementar una herramienta tecnológica.



Para que una empresa se base en datos, hay que hacer un esfuerzo de cambio en la cultura. Nosotros en Qlik tenemos una iniciativa muy fuerte que llamamos alfabetización de datos en las empresas, es una forma de apoyarlas a hacer un cambio cultural, no significa que todos en la compañía sean científicos de datos, pero para sacar el provecho de los datos todos deben hablar el lenguaje de datos y desafortunadamente pocos tienen esta capacidad.



¿Es costoso adquirir este tipo de tecnología?



El tema del cambio cultural casi no tiene costo. Nosotros como Qlik tenemos una misión de tornar al mundo alfabetizado en datos, por lo tanto creamos varios mecanismos y ofertas para que todos puedan acceder para generar este cambio cultural.



La única cosa que puede tener costo, es si la empresas quieren un entrenamiento presencial, sin embargo, hay mucho entrenamiento disponible gratis, también es posible responder un test virtual de seis preguntas preparadas para definir el perfil de una persona capaz de leer el lenguaje de datos, lo va a posicionar en una categoría y en base a ella le va a recomendar lo que debe hacer para estar más preparado y esto puede ser entrenamiento online disponible, recomendaciones de libros a leer, podcast, entre otros.



¿Cómo percibe el cambio en sus clientes después de adquirir esta tecnología?



Es muy significativo. Cada vez más la gente está muy consciente de esta necesidad, nosotros sentimos, como proveedores de tecnología en esta área, que se incrementa la búsqueda de este tipo de soluciones y con esto también el interés por hacer el cambio cultural.



¿Qué consejo les daría a aquellas empresas que no conocen el lenguaje de datos?



Primero, si no ha empezado a investigar sobre el tema, debe hacerlo, porque está corriendo el riesgo de tomar decisiones erradas, lo que puede tener un costo muy alto para la compañía.



Segundo, no debe preocuparse solo por la plataforma tecnológica que va a seleccionar, también en garantizar que su gente esté preparada para hablar el lenguaje de datos.



¿Cuántos clientes tiene Qlik en Colombia? y ¿qué porcentaje corresponde a Pymes?



Tenemos 340 clientes en Colombia y aproximadamente un 5% de ellos son Pymes. Los precios de los esquemas de licenciamiento y de las tecnologías de procesamiento que se manejaron en años anteriores fueron una barrera de entrada para las Pymes. Hoy, tanto el licenciamiento como el acceso a tecnologías de procesamiento de datos han bajado sus precios.



¿Cuánto podría ser la inversión de una compañía en alfabetización de datos?



Depende del número de personas, de las habilidades que se quieran desarrollar. Es difícil dar un número. Esto se cuantifica como una inversión en entrenamiento. Las mentorías internas aceleran estos procesos y si desde los líderes se promueven estas habilidades la curva se acelera. Pero insisto, dependerá de la velocidad que se quiera, la línea base desde donde parte en habilidades y hasta donde se quieren llevar los conocimientos.